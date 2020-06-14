Barış Murat Yağcı ve Yasin gerilimi! Barış Murat Yağcı özür istedi!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2020'de, Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı arasında gerginlik yaşandı. İkili, oyun sonrası açıklamalarda bulundu.

Barış Murat Yağcı "İki saattir itiraz ediyorsun” diyerek kendisine tepki gösteren Yasin'e, “Ben başka bir şey konuşuyorum” cevabını verdi. Ödül oyunu sonrası söz isteyen Yağcı, "Dört aydır aynı yerdeyiz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Ben nasıl bugüne kadar saygımı koruduysam aynı saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum. Tartışmamız olabilir, ama Yasin'den bir özür bekliyorum" dedi.

BUZLAR ERİDİ

Yasin'in, gülümseyen bir ifadeyle "Barış senden özür diliyorum arkadaşım, kardeşim" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Yasin'in bir kez daha özür dilemesi üzerine ikili arasındaki buzlar eridi.

