Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.



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