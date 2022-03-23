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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

23.03.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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