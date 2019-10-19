Barış Yarkadaş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Ahlaksız da sensin soytarı da

Habertürk TV'de Hülya Kökenek moderatörlüğünde Enine Boyuna programında AK Parti Eski Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş arasında sert tartışma yaşandı.

Barış Yarkadaş'ın "Hükümet terör örgütüyle dolaylı da olsa masaya oturmuştur." sözleri, programdaki tansiyonu bir anda yükseltti.

ŞAMİL TAYYAR'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Şamil Tayyar, Yarkadaş'a "Buraya hangi sıfatla çıkardınız bilmiyorum ama kimse Türkiye Cumhuriye devletiyle bu kadar aşağılayıcı bir üslupla konuşamaz. FETÖ ağzıyla, PKK ağzıyla konuşuyorsunuz. Operasyonu yaptığımız süreçte burada, soytarı mazlum sıfatıyla konuşamazsınız. Böyle ahlaksızlık olur mu ya. Soytarılık yapma. Ahlaksız. Sen Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK'yla masaya oturduğu diyemezsin. Ben sana bunu dedirtmem. Ben bu stüdyoda bir PKK'lı ağzıyla konuşmaya tahammül edemem. Eğer öyle konuşacaksa kusura bakmayın ben bunu söker atarım" dedi.

YARKADAŞ: AHLAKSIZ DA SENSİZ SOYTARI DA

Tayyar'ın tepkisi sonrası sinirlenen Yarkadaş ise" Edebini bozma. Sana bütün bu laflarını iade ediyorum. Böyle bir terbiyesizlik, üslup olmaz. Saygısızca sözlerinin 5 mislini iade ediyorum. Terbiyesizlik yapma. Ahlaksız da sensin soytarı da." ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ REKLAMA GİDİLDİ

Program sunucusu Hülya Hökenek tartışma nedeniyle iki kez reklama gitmek zorunda kaldı.

