Baristaları kıskandıran kahveler için en iyi espresso makinesi modelleri

Espresso, dışarıda içtiğimiz kahvelerin büyük bir çoğunluğunun temelini oluşturuyor. Yani bir espresso makineniz olduğunda espresso bazlı kahve çeşitleri evde de kolaylıkla yapılabilir hale geliyor. Americano, latte, macchiato ve frappe gibi kahveleri kendiniz yapmak ve kahve keyfini evinize taşımak istiyorsanız espresso makinesi tam da sahip olmak isteyeceğiniz şey olabilir.

En sevdiğiniz kafenin kahvelerini evinizde içmek, kendi evinizin baristası olmak ve taze çekirdeklerle mis gibi kokan kahveler yapmak için espresso makineleri oldukça kullanışlı. Peki, espresso makinenizi nasıl ve neye göre seçmeniz gerekiyor? Tam otomatik, yarı otomatik ve kapsüllü olmak üzere farklı espresso makineleri bulunuyor. Bu makineleri inceleyerek kendi ihtiyacınız, zevkiniz ve kullanım alanınıza göre almak istediğiniz modele karar verebilirsiniz. Listemizden ev için en iyi espresso makinesi çeşitlerine göz atabilir ve sizin için en uygun olanı bulabilirsiniz.

1. Sütlü, köpüklü ve lezzetli kahve sevenlere: Electrolux EasyPresso

Markanın deneyimi ve kalitesini yansıttığı espresso makinelerinden biri Electrolux EasyPresso. Sıcak süt köpürtebilme fonksiyonu ile sütlü kahve sevenlere de hitap ediyor. Hem espresso yapımını hem de cappuccino ve latte gibi sevilen lezzetleri kolaylıkla hazırlamanıza imkan tanıyor. Çıkarılabilir şekilde tasarlanan 1.25 litrelik su haznesi ve tepsisi ile temizlik işlemini de en kolay şekilde halletmenizi sağlıyor. Otomatik kapatma fonksiyonu ile öne çıkan makine, güvenli bir kullanım ve enerji tasarrufunu bir arada sunuyor. Kablo saklama alanına sahip olan EasyPresso, görsel olarak da oldukça estetik duruyor. Lezzetli ve kaliteli kahveleri ile kahveseverleri mutlu etmeyi başarıyor.

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2. Evinin baristası olmak isteyenlere: DeLonghi Ecp 35.31

Dünyanın en iyi kahve makinesi olarak ün kazanan marka, söz konusu en iyi espresso makinesi tavsiyesi olduğunda kahveseverlerin önerdikleri ilk markalar arasında yerini alıyor. Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan DeLonghi, Ecp 35.31 modeliyle de iyi bir fiyat/performans dengesi sağlıyor. 1.1 litrelik su haznesine sahip olan makine, süt köpürtme konusunda da oldukça başarılı. 1,5 dakika gibi bir sürede süt ısıtma ve süt köpüğü miktarını belirleyebilme gibi özellikleriyle cappuccino ve latte sevenler için kullanım kolaylığı sunuyor. 15 barlık basınç değeri, kolayca temizlenebilmesi ve uzun bardaklar için özel olarak tasarlanan damlama yatağı ile kalpleri fethediyor.

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3. "Kolay kullanılsın ama en lezzetlisi olsun." diyenlere: Beko CEG5311X

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen markalar arasında üst sıralarda olan Beko, kahve sevenler için ev tipi espresso makinesi kategorisinde oldukça başarılı ürünlere yer veriyor. Bu ürünler arasında CEG5311X Espresso Makinesi de hayatınızı kolaylaştıracak özellikleriyle oldukça seviliyor. Kolay kullanımı, hızlı kahve yapım süreci ve kendi kendini temizleme özelliği ile çoğu kişinin günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyor. Kahve öğütme işlemini beş aşamada ve farklı şekillerde yapabilen makine, süt köpürtücüsü, dokunmatik ekranı ve tam otomatik olmasıyla akılları çeliyor.

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4. Cesur ve küçük makineleri tercih edenlere: Nespresso Essenza Mini C30

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Nespresso, Essenza Mini C30 ile kocaman makinelere ihtiyaç duyulmadığını kanıtlıyor. Kompakt duruşuyla mutfağınızda minimum yer kaplayan espresso makinesi, zarif hatlarıyla estetik bir görüntü de sunuyor. "Espresso makinesinde hangi kahve kullanılır?" sorusunun cevabı bu makinede farklılaşıyor çünkü Nespresso Essenza Mini, kahve kapsülleri ile hızlı ve kaliteli kahve yapmaya odaklanıyor. Hazır kapsüllerle kolaylıkla espresso ve lungo gibi kahveleri hazırlamanızı sağlıyor. Ayrıca, enerji tasarrufu sağlamak için 30 saniye gibi kısa sürede ısınıyor ve 9 dakika işlem yapılmadığında kendini otomatik olarak kapatıyor.

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5. "İtalyan kahvesinin tadından vazgeçemem!" diyenlere: DeLonghi ESAM 4500

Kahve makineleri konusunda dünya devi olan DeLonghi, ESAM 4500 ile geleneksel İtalyan cappuccino sevenlerin dikkatini çekiyor. Patentine de sahip olduğu otomatik cappuccino sistemi sayesinde gerek yoğunluğu gerek sıcaklığıyla en ideal kahveyi sunuyor. Espresso ve cappuccinonun yanı sıra latte ve macchiato gibi çeşitli kahveleri de kolaylıkla hazırlıyor. Favori kahvenizi hafızaya kaydetme olanağı veren makine, kendi kendini temizleme özelliğiyle de hayatı kolaylaştırıyor. Bardak boyutuna göre ayarlanabilme, bardağı ısıtma ve kahve öğütme seçenekleriyle en iyi espresso makinesi denildiğinde akla gelen ilk makinelerden oluyor.

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6. Kapsülünü koyup kahvesini almak isteyenlere: Nespresso D40 Inissia

Kapsüllü kahve makinelerinin sıklıkla tercih edilen markası Nespresso, bu modeliyle de kahve severlere birçok kolaylık sağlıyor. Espresso ve lungo için programlanabilir tuşları bulunan makine, 19 bar basınç değeriyle kusursuz kahve deneyimini evinize getiriyor. Hafif, kompakt ve şık görüntüsü ile herkesin göz zevkine hitap ederken enerji tasarrufu yapan sistemiyle doğayı da önemsiyor. Çeşitli kapsülleri deneme fırsatı veren Nespresso Inissia, sevdiğiniz kahveyi bulmanıza da olanak tanıyor.

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7. Hayata bir kahve molası verenlere: DeLonghi EC 685.M

DeLonghi'nin en sevdiğiniz kahveciyi evinize taşıyan bu modeli, gün içerisinde keyifli bir kahve molası vermek için ideal bir kullanım sunuyor. İtalyan tarzı ve bilinciyle harmanlanan tasarımı ve kullanıcı yanlısı kontrol paneliyle farklı lezzetleri bardağınıza getiriyor. Kısa ısınma süresiyle kahvenizi en hızlı şekilde ulaştırmaya odaklanıyor. Damak tadınıza özel yapabileceğiniz ayarlar ile baristalık becerilerinizi de geliştirmenize olanak tanıyan makine, 15 bar basınç değeriyle kahve ritüelleriniz sırasında kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

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8. "Tek bir tuşla aromatik tatlar deneyimlemek istiyorum." diyenlere: Philips EP2231/40

Philips, "Espresso makinesi nasıl kullanılır?" sorusuna en kolay cevabı veren modellerden birini kahveseverlere sunuyor. 1.8 litrelik su haznesine sahip olan makine, birçok espresso makinesini sadece bu yüksek kapasitesiyle bile geride bırakmayı başarıyor. Tam otomatik bir espresso makinesi olan Philips EP2231/40, istediğiniz kahveyi yapmanıza olanak sağlıyor. 12 farklı öğütme seçeneğiyle kahvenizin çekirdekten bardağa kadar olan yolculuğunu yönetmenize imkan veriyor. Dokunmatik ekranı ve kişisel kahve ayarlarınızı yapmanızı sağlayan bölümüyle kullanım kolaylığı ve keyifli kahve deneyimini bir araya getiriyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla temizlikte de en kolay yolu sunuyor.

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9. Evinde de yüksek kaliteyi tercih edenlere: DeLonghi ECP 3121

DeLonghi ECP 3121, "Evime aldığım espresso makinesi kaç bar olmalı?" sorusuna 15 bar basınç değeriyle cevap veriyor. Köpürtme sistemiyle sütlü kahve sevenlerin de büyük bir zevkle kullanacağı bu model, taze çekilmiş kahve çekirdekleriyle damağınıza hitap eden aromatik tatları mutfağınıza taşıyor. 1.1 litrelik çıkarılabilir şeffaf su haznesiyle çay ve bitki çaylarınız için sıcak su da sağlayabiliyor. Çıkarılabilen damlama tepsisi sayesinde ise kahvenizi en sevdiğiniz kupanızda içmenize imkan tanıyor. Fincan ısıtma özelliğiyle kahvenizi ilk damlasından itibaren sıcacık tutarak servis ediyor.

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10. Profesyonel kahve dükkanlarıyla yarışmak isteyenlere: Sage Bes810

Hassas espresso çıkışı ve ön infüzyon sırasında kullandığı düşük basıncı ile çekirdekteki tatları dengeli bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor. Ana materyal olarak paslanmaz çelik kullanılan espresso makinesi, uzun süreli bir kullanım düşünenler için ideal bir ürün haline geliyor. Dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Sage Bes810, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Rutin bakım dönemi geldiğinde haber veren makine, buhar ısı sistemini otomatik olarak temizleyerek bir sonraki kullanımız için hazır hale getiriyor.

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11. Buram buram kahve kokusuyla uyanmayı sevenlere: Krups EA8110

Kalitesiyle tatmin edici lezzetler yakalayan Krups EA8110; latte, cappuccino, americano ve espresso gibi kahveleri kolaylıkla hazırlamanızı sağlıyor. Kahve çekirdeklerinizi kendiniz öğüterek mis gibi bir kahve kokusuyla karşılaşmanızı sağlayan metal öğütücüsüyle kahve sevenleri etkiliyor. Özellikle espresso konusunda hassas bir damak tadına sahip olanların tercih ettiği makine, kahve düşkünlerini memnun ediyor. Süt köpürtme özelliği de bulunan Krups EA8110, sütlü kahve severleri de mutlu etmeyi başarıyor. Şeffaf çekirdek haznesiyle kalan miktarı görmenizi sağlarken 1.8 litrelik su haznesi ve kendi kendini temizleme özelliğiyle kullanımı kolaylaştırıyor.

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12. "Her an barista yapmış kalitesinde kahve içmek istiyorum!" diyenlere: Breville Vcf125X Mini Barista

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Breville, en sevdiğiniz kafenin kahvesini evinizde içebilmeniz ve vakit kaybetmeden leziz bir kahve deneyimi yaşamanız için Vcf125x Mini Barista modelini sunuyor. Suyun akışı ve sıcaklığını ayarlamak için üçlü bir sistem kullanan makine, kahvenin her zaman en güzelini yapmaya odaklanıyor. Otomatik atış kontrolü sayesinde istediğiniz adette espresso shot yapabilmek için uygun olan su miktarını ayarlıyor. Farklı öğütülmüş çekirdeklerle dengeli bir tat profili çıkaran espresso makinesi, kafe kalitesinde kahve içmenizi sağlıyor. Isı yalıtımlı süt köpürtücüsü sayesinde sadece espresso değil, cappuccino ve latte gibi sütlü kahveleri de kadifemsi süt köpüğüyle sunmanıza olanak veriyor.

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13. "Yarı otomatik olsun, kahve yapım zevki bende kalsın!" isteyenlere: DeLonghi EC 860M



DeLonghi, manuel espresso makinesinin hassaslığı ile tam otomatik makinelerin süt köpürtme kolaylığını bu modeliyle bir araya getiriyor. Patentli cappuccino hazırlama sistemini bu modeline de entegre eden marka; cappuccino, latte ve macchiato sevenler için ideal bir kullanım sunuyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla temizliği de kolay şekilde halledilebiliyor. Yüksek kalitede işçiliğiyle uzun süreli kullanımlar için tasarlanan espresso makinesi, hem ev de hem de ofiste rahatlıkla kullanılabilecek bir dizayn sunuyor. Sütü ister otomatik ister manuel olarak köpürtme olanağı sunarak "latte art" gibi eğlenceli aktiviteleri deneyimlemenize de imkan veriyor.

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