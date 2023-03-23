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BARTIN İMSAKİYE 2023: Bartın sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Bartın ilk sahur ve iftar saatleri

23.03.2023 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın sahur ve iftar saatleri, ramazan ayının yaklaşmasıyla merak edildi. Ramazan ayında, dini görev olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Bu sene ilk sahur ve ilk oruç 23 Mart 2023 Perşembe tarihinde idrak edilecek. Birçok vatandaş kendi yaşadığı ilin imsakiyesini sorgulamaya başladı. Peki, Bartın sahur vakti, imsak saati kaçta? Bartın'da oruç kaçta açılacak?

BARTIN İMSAKİYE 2023: Bartın sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Bartın ilk sahur ve iftar saatleri

Bartın 2023 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri sorgulanmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Bartın ilk sahur ve iftar saatleri...

BARTIN'DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bartın'da ilk sahur saat 05:17'de yapılacak.
24 Mart Bartın sahur saati 05:15
25 Mart Bartın sahur saati 05:13
26 Mart Bartın sahur saati 05:11

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BARTIN'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Bartın'da ilk iftar saati 19:12 olarak açıklandı.
24 Mart Bartın iftar saati 19:13
25 Mart Bartın iftar saati 19:14
26 Mart Bartın iftar saati 19:15

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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