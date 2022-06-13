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Bartu Küçükçağlayan'dan kızıyla ilk paylaşım! "Bir nazar boncuğunuzu alırım"

13.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturan Bartu Küçükçağlayan, birkaç ay önce kızını kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü isim, minik kızıyla verdiği pozu ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

Bartu Küçükçağlayan'dan kızıyla ilk paylaşım! "Bir nazar boncuğunuzu alırım"

Daha önce 'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda 'Büyük Ev Ablukada' grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, üç yıl önce Merve Özgüle ile sade bir törenle dünyaevine girmişti.

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Baba olmanın tadını çıkaran oyuncu, kızıyla objektif karşısına geçti. Küçükçağlayan fotoğrafına, "Çocuk sahibi olmanın en büyülü taraflarından biri de fotoğraflarda göbeğinizi kapatıyor oluşu... Bir nazar boncuğunuzu alırım" notunu düştü.

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Henüz minik kızının yüzünü göstermeyen ve adını da açıklamayan 39 yaşındaki Küçükçağlayan'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.


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Bartu Küçükçağlayan
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