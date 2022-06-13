Bartu Küçükçağlayan'dan kızıyla ilk paylaşım! "Bir nazar boncuğunuzu alırım"

Daha önce 'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda 'Büyük Ev Ablukada' grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, üç yıl önce Merve Özgüle ile sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Baba olmanın tadını çıkaran oyuncu, kızıyla objektif karşısına geçti. Küçükçağlayan fotoğrafına, "Çocuk sahibi olmanın en büyülü taraflarından biri de fotoğraflarda göbeğinizi kapatıyor oluşu... Bir nazar boncuğunuzu alırım" notunu düştü.

Henüz minik kızının yüzünü göstermeyen ve adını da açıklamayan 39 yaşındaki Küçükçağlayan'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.



