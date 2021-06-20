Baş Belası bu akşam başlıyor! Baş Belası yeni bölüm fragmanı | "Sıradan bir aşk cinayeti değil!"

ATV ekranlarının yeni yapımı Baş Belası dizisi, başarılı kadrosu ve eğlenceli konusu ile oldukça ilgi çekiyor. 20 Haziran Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizinin ilk bölümü, bu akşam itibariyle yayınlanıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in bulunduğu Baş Belası dizisinde; Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Taner Rumeli ve Neşe Baykent gibi isimler de yer alıyor. Baş Belası dizisi bu akşamki ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor!

BAŞ BELASI DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.

İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulur. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünür.