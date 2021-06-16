Baş Belası dizisi nerede çekiliyor? Baş Belası dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimdir?

Yazın gelmesiyle birlikte sezona ara veren diziler yerine yenileri geliyor. Yazın genellikle aşk dizileri görmeye alışığız ancak ATV ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Baş Belası dizisiyle izleyiciyi maceraya doyurmayı amaçlayan ARC Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, tabii ki aşkı da es geçmiyor. Sizler için Baş Belası dizisinin nerede çekildiği, oyuncuları, karakterler ve dizinin konusu gibi bilgileri bir araya getirdik.

BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Baş Belası dizisnin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. Cinayet Büro’da amir olarak yer alan Şahin Komiseri canlandıran Seçkin Özdemir kendisini mesleğe adayan bir polistir. Agresif ve cinayet çözmeye odaklı olan Şahin Komiser, Cinayet Büro’ya gelecek olan psikologtan oldukça rahatsızdır. Bu psikolog ise İpek karakterini canlandıracak olan İrem Helvacıoğlu. En son Özcan Deniz ile Seni Çok Bekledim adlı dizide yer alan İrem Helvacıoğlu, bir önceki dizisi Sen Anlat Karadeniz kadar reyting alamayınca bitmişti. Baş Belası dizisinin ise reytinglerinin bol olacağı düşünülüyor.