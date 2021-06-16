Baş Belası dizisi nerede çekiliyor? Baş Belası dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimdir?

Yazın gelmesiyle birlikte sezona ara veren diziler yerine yenileri geliyor. Yazın genellikle aşk dizileri görmeye alışığız ancak ATV ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Baş Belası dizisiyle izleyiciyi maceraya doyurmayı amaçlayan ARC Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, tabii ki aşkı da es geçmiyor. Sizler için Baş Belası dizisinin nerede çekildiği, oyuncuları, karakterler ve dizinin konusu gibi bilgileri bir araya getirdik.
ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.
Baş Belası dizisnin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. Cinayet Büro’da amir olarak yer alan Şahin Komiseri canlandıran Seçkin Özdemir kendisini mesleğe adayan bir polistir. Agresif ve cinayet çözmeye odaklı olan Şahin Komiser, Cinayet Büro’ya gelecek olan psikologtan oldukça rahatsızdır. Bu psikolog ise İpek karakterini canlandıracak olan İrem Helvacıoğlu. En son Özcan Deniz ile Seni Çok Bekledim adlı dizide yer alan İrem Helvacıoğlu, bir önceki dizisi Sen Anlat Karadeniz kadar reyting alamayınca bitmişti. Baş Belası dizisinin ise reytinglerinin bol olacağı düşünülüyor.
Baş Belası dizisinde yer alan diğer karakterler ise şöyle: Bülent Düzgünoğlu, Dilara Aksüyek, Neşe Baykent, Ergül Miray Şahin, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Ergül Miray Şahin, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk
İrem Helvacıoğlu Almanya’da dünyaya gelmiştir. 2 Şubat 1990 doğumlu olan Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde yer aldı. İlk başrolü ise ATV ekranlarında yayınlanan ve fırtınalar estiren Sen Anlat Karadeniz ile oldu. Daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinde başrol oynadı. Ancak dizi erken final yaparak ekranlara veda etti. Güzel oyuncu şimdi de ATV ekranlarında yer alacak Baş Belası dizisinde İpek karakterine hayat verecek.
25 ağustos 1981 doğumlu olan yakışıklı oyuncu, 2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından "Red Fm" de radyo programcılığına başladı. Antalya, İstanbul ve Bodrum'da DJ olarak çalıştı. 2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" karakterini oynadı. Pek çok dizide rol alan Özdemir, şimdi de Baş Belası dizinde başrol oynayacak.
Kendisini ailesine adamış emniyette psikolog olarak çalışan bir kadın rolünde olan İpek Gümüşçü (İrem Helvacıoğlu), küçüklüğünden beri polisiyeye büyük bir ilgisi vardır. Daha sonra cinayet büro baş komiseri Şahin Kara (Seçkin Özdemir) ile tanışacak ve çok birbirine çok zıt olan karakterler eğlenceli ve sürükleyici bir polisiye dizisini ekranlara yansıtacak.
Dizinin fragmanında Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu ikilisini görenler şimdiden yakıştırmalar yaptı. İkilinin dizinin ilerleyen bölümünde aşk yaşayacağı düşünülüyor.
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