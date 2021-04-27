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Bas Gaza filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bas Gaza filmi oyuncuları kimlerdir?

27.04.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss gibi pek çok ismin başrolünde yer aldığı Bas Gaza filmi bugün televizyon ekranlarında olacak. Yönetmen koltuğunda Antonio Negret'in yer aldığı film hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Bas Gaza filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bas Gaza filmi oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı...

Bas Gaza filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bas Gaza filmi oyuncuları kimlerdir?

Senaryosunu Michael Brandt, Derek Haas gibi isimlerin kaleme aldığı; başrollerinde ise Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss gibi önemli isimlerin yer aldığı Bas Gaza filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Peki Bas Gaza filmi nerede ve ne zaman çekildi?

BAS GAZA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon, Gerilim türündeki 96 dakikalık filmin yapımı 2017 senesinde tamamlandı. 11 Ağustos 2017 Cuma tarihinde vizyona giren Bas Gaza filminin çekimleri Fransa, ABD ve Belçika'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

BAS GAZA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Scoot Eastwood (Andrew Foster)
Freddie Thorp (Garrett Foster)
Ana de Armas (Stephanie)
Gaia Weiss (Devin)
Moussa Masskri (Panahi)
Kaaris (Franck)
Simon Abkarian (Jacomo Morier)
Clemens Schick (Max Klemp)

BAS GAZA FİLMİ KONUSU

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasını ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasını anlatmakta.
Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ünleri bulunmaktadır. Fakat günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı hemen çalmalıdır.

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