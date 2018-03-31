Başak Dizer'in babası kanser tedavisi görüyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te evlenen Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa’da endoskopi operasyonu geçirdi. Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; Başak Dizer’in babasının, uzun süredir stil danışmanı kızının endoskopi operasyonu geçirdiği hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

SIK SIK ZİYARETE GİDİYORLAR

Kıvanç Tatlıtuğ’un, eşi Başak Dizer ile birlikte sık sık kayınpederini ziyaret etmek için Bursa’ya gittiği de gelen bilgiler arasında.