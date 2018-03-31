MAGAZİN

Başak Dizer'in babası kanser tedavisi görüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa'da bulunan özel bir hastanede endoskopi operasyonu geçirdi. 40 yaşındaki stil danışmanının babasının da aynı hastanede kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Başak Dizer'in babası kanser tedavisi görüyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te evlenen Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa’da endoskopi operasyonu geçirdi. Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; Başak Dizer’in babasının, uzun süredir stil danışmanı kızının endoskopi operasyonu geçirdiği hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

SIK SIK ZİYARETE GİDİYORLAR

Kıvanç Tatlıtuğ’un, eşi Başak Dizer ile birlikte sık sık kayınpederini ziyaret etmek için Bursa’ya gittiği de gelen bilgiler arasında.

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başak dizer Kıvanç Tatlıtuğ

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