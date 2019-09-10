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Başakşehir'den resmi 'Abdurrahim Albayrak' açıklaması

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Başakşehir Kulübü, Abdurrahim Albayrak'a 6222 sayılı kanun gereği verilen ceza sonrası bir açıklama yaptı.

Başakşehir'den resmi 'Abdurrahim Albayrak' açıklaması

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki gerilimde son dakika.. Geçtiğimiz sezon Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın VAR sistemi nedeniyle yaptığı açıklamalar sonrası iki kulüp karşı karşıya gelmiş, Albayrak'ın 6222 sayılı yasa nedeniyle ceza aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu gelişme sonrası Başakşehir cephesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Albayrak'ın ismi verilmedi "Bir kulüp yöneticisi" ifadesi kullanıldı.

KULÜPTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Kulübümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ, bir kulüp yöneticisinin ‘Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma’ eylemi nedeniyle öncelikle ilgili kişinin 6222 sayılı Kanun’a muhalefet ettiğinin tespiti ile bu kanun uyarınca idari para cezası uygulanması, bu cezanın ilgili kişinin spor yöneticisi olması sebebiyle artırılması ve idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilmesi talebi ile suç duyurusunda bulunmuştur. Bu başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen karar ile, ilgili şahsın 6222 sayılı yasayı ihlal ettiği tespit edilmiş ve kendisinin ilgili kanunun 22. maddesi gereğince 5000 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

İlgili yönetici, hatırlanacağı üzere “Bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım” demiş, defalarca kendisini bildiklerini söylemeye davet etmemize karşın söylediği sözlerin arkasında duramamıştır. İlgili yönetici, kendisini suçlu bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ile birlikte idari para cezasını ödemiş ve hakkında kurulan hüküm kayıtlara geçmiştir.

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Başakşehir Abdurrahim Albayrak spor toto süper lig galatasaray

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