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Başakşehir maçındaki orta hakemle ilgili ırkçılık gerçeği

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 09.12.2020 10:40 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın Coltescu'yu savunması da ayrı bir skandal olarak tarihe geçti. Ancak bu olayın Hetagan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı.

Başakşehir maçındaki orta hakemle ilgili ırkçılık gerçeği

PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması bir anda spor dünyasında gündeme oturdu. Mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan’ın saha içinde ırkçı hakemi savunması da ayrı bir skandal oldu. Ancak bu Hategan’ın ilk skandalı değil.

PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny MakkeliePSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie

BÜKREŞ DERBİSİNDE DE IRKÇILIĞI GÖRMEZDEN GELMİŞ

Rumen orta hakemin birkaç yıl önce Romanya Ligi’nde oynanan Dinamo Bükreş-Steaua Bükreş derbisinde de ırkçılığa göz yumduğu ortaya çıktı.

Bükreş derbisinde Dinamo’nun taraftarları, Steaua forveti Harlem Gnohere’ye maç boyunca maymun tezahüratı yapmış, söz konusu ırkçı söylemler yayıncı kuruluşun kamerasından çok net şekilde duyulmuş ancak hakem Ovidiu Hategan maçı bir kez dahi durdurmamıştı.

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HİÇBİR ŞEY DUYMAMIŞ

Hatta maç sonrası olayların Rumen basınında geniş yankı uyandırması üzerine konuyla ilgili görüşü alınan Hategan, "Hiçbir şey duymadım" diyerek daha da tepki çekmişti.

(AKŞAM)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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