Başakşehir maçındaki orta hakemle ilgili ırkçılık gerçeği

PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması bir anda spor dünyasında gündeme oturdu. Mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan’ın saha içinde ırkçı hakemi savunması da ayrı bir skandal oldu. Ancak bu Hategan’ın ilk skandalı değil.

BÜKREŞ DERBİSİNDE DE IRKÇILIĞI GÖRMEZDEN GELMİŞ

Rumen orta hakemin birkaç yıl önce Romanya Ligi’nde oynanan Dinamo Bükreş-Steaua Bükreş derbisinde de ırkçılığa göz yumduğu ortaya çıktı.

Bükreş derbisinde Dinamo’nun taraftarları, Steaua forveti Harlem Gnohere’ye maç boyunca maymun tezahüratı yapmış, söz konusu ırkçı söylemler yayıncı kuruluşun kamerasından çok net şekilde duyulmuş ancak hakem Ovidiu Hategan maçı bir kez dahi durdurmamıştı.

HİÇBİR ŞEY DUYMAMIŞ

Hatta maç sonrası olayların Rumen basınında geniş yankı uyandırması üzerine konuyla ilgili görüşü alınan Hategan, "Hiçbir şey duymadım" diyerek daha da tepki çekmişti.

(AKŞAM)



