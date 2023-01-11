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Başarılı oyuncu Devrim Özkan kaza geçiren babası için dua istedi

11.01.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncusu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının trafik kazası geçirdiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

Başarılı oyuncu Devrim Özkan kaza geçiren babası için dua istedi

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Devrim Özkan'ın babası trafik kazası geçirdi. Haberi alır almaz babasının tedavi gördüğü hastaneye koşan oyuncu, sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

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"BOLCA DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Hastanede tedavi gören babasının elini tuttuğu bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan oyuncu "Şükür" notunu yazdı. Paylaşımın ardından birçok mesaj alan Devrim Özkan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yaşananları anlattı. Babasının kaza geçirdiğini söyleyen genç oyuncu "Arayan soran tüm herkese teşekkür ederim. Babam önemli bir trafik kazası geçirdi maalesef. Ama şükür ki şu an durumu iyi diyebiliriz. Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için" dedi.

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