Başarılı Türk bilim insanı kayıplara karıştı! 'Laboratuvar ve radyasyon' iddiası: "Evi sattık, 50 bin dolar gönderdik"

Dünyanın önde gelen fizik projelerinde görev almış, 500'den fazla makaleye sahip Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'ten 4 gündür haber alınamıyor. İddialar Dr. Dölek'in laboratuvarlardaki usulsüzlük ve güvenlik açıklarını tespit edip ABD Enerji Bakanlığına bildirdiği için mobbinge maruz kalarak görevden uzaklaştırıldığı yönünde. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Dölek gözaltına alındığından beri ailesi endişeli.

ABD'DEKİ ÜNİVERSİTEYE DAVET EDİLDİ, CERN GÖREVİNDE ÇALIŞTI

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilen Dr. Dölek, doktorasını İsviçre’de tamamladıktan sonra, 2023 yılında akademik çalışmaları için ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edildi. Ayrıca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı.

'BASKI VE MOBBİNG' İDDİASI

İddiaya göre Dr. Dölek, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdi. Bunun üzerine yoğun baskılara ve mobbinge maruz kalan dölek görevinden uzaklaştırıldı. Dört gün önce gözaltına alındığı bilgisine ulaşılan Dölek’ten 4 gündür haber alınamıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Ailenin iddiasına göre, Dr. Dölek’in önce vizesi iptal edilerek hukuki hakları elinden alındı, ardından Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmedi. Bilim insanı sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik yürüyüş başlattı ancak 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı.

"500'DEN FAZLA MAKALESİ, 20 BİNİN ÜZERİNDE ATIFI VAR"

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten anne Zuhal Dölek gözyaşları içinde şunları anlattı: "Oğlum fizik alanında çok önemli araştırmalar yapıyor. 500’den fazla makalesi, 20 binin üzerinde atıfı var. CERN’de araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra Virginia Tech’te ve Fermilab’da çalışmalar yürüttü.

"USULSÜZLÜKLERİ RAPORLADIĞI İÇİN HEDEF GÖSTERİLDİ"

Bu laboratuvarlarda usulsüzlükler, radyasyona maruz kalma olayları tespit edip raporladığı için hedef gösterildi. Laboratuvara izinsiz girdiği gerekçesiyle bir gün tutuklu kaldı. Oysa odasına eşyalarını almak için izin verilmişti. Açtığı davayı kazandı ama çıkış belgesini vermediler. 1,5 yıl boyunca parasız, savunmasız ve barınaksız mücadele etti. Yaşadığı haksızlıkları dile getirmek için Kanada’ya yürümek isterken Mohawk bölgesinde tutuklandı. Telefonuna ve bilgisayarına el konuldu.

"KARANLIK MADDE VE YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORDU"

Oğlum çok değerli bir bilim insanı. Karanlık madde ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışıyordu. Biz sadece usulsüz bir şekilde tutuklu kalmasını istemiyoruz." Anne Dölek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

"KURTARMAK İÇİN EVİMİZİ SATTIK, 50 BİN DOLAR GÖNDERDİK"

Baba Hasan Dölek de oğlu için Adana’daki evlerini de sattıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Onu kurtarmak için Adana’daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Orada bir avukat tutma imkânımız da kalmadı. Yeni mülteci kanununa göre El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun."

(İHA)