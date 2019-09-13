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Başbakan'ın uçağına otobüs çarptı!

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DÜNYA  | 13.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim kampanyası için kullandığı uçağa gazetecileri taşıyan otobüs çarptı.

Başbakan'ın uçağına otobüs çarptı!

Erken seçim için kampanyasına başladığı gün Trudeau'nun uçağına gazetecileri taşıyan otobüs çarptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kaza sonucunda hem otobüsün tepesinde hem de uçağın kanadında hasar meydana geldi.

Kaza olduğu sırada Kanadalı siyasetçi uçakta değildi.

Trudeau'nun lideri olduğu Liberal Parti'den yapılan açıklamada hasarın ne kadar olduğunu hesaplamak için çalıştıkları ve Trudeau'nun seçim kampanyasına planlandığı gibi devam edeceği aktarıldı.

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başbakan uçak OTOBÜS Çarpma trudeau

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