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Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın durumu iyiye gidiyor! Acılı babadan açıklama: Şu anda nefes almaya çalışıyor

09.12.2023 15:53 | Son Güncelleme:
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Ankara'da sahipsiz köpekler tarafından ağır yaralanan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, evladının durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Baba Yılmaz, Tunahan'ın daha önceden böyle bir tepki vermediğini belirterek, "şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar” dedi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın durumu iyiye gidiyor! Acılı babadan açıklama: Şu anda nefes almaya çalışıyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, oğlunu yoğun bakım servisinde ziyaret ettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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"GÖRÜĞÜMDE NEFES ALMAYA ÇALIŞIYORDU"

Tunahan'ı yoğun bakım bölümünde kısa süreli ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, “Şu anda az önce yanımdaydım. Yoğun bakıma ünitesine girdim. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dualarını eksik etmesinler bizden. Allah dualarını kabul etsin. Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.

"YETER Kİ BENİM EVLADIM YAŞASIN"

Vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu aktaran Yılmaz, oğlunun omuriliğinde de hasar olduğunu belirterek, Allahım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı” şeklinde konuştu.

Ankara'ya yaklaşık bir buçuk ay önce taşındıklarını dile getiren Yılmaz, hastaneden ayrılmadıklarını ve her gün yoğun bakım bölümünde bir dakika görebildiklerini söyledi.

"KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın dayısı Şeref Usta, kendi başlarına köpek saldırı geldiğini hatırlatarak, “Başka annelerin, babaların canı yanmasın. Kimsenin canı yanmasın. Köpekler toplansın. Bunları kalıcı bir çözüm bulunsun. Bugün topluyorlar, yarın geri salıyorlar. Salınmasın, bunlar toplansın, kalıcı çözüm bulunsun. Bir de yalan yanlış haberler yapıyorlar. Herkesin acısı var. Yalan yanlış haberlerle aileleri incitmesinler” dedi.

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"BİZİ ARADILAR 'VEFAT ETTİ DİYE HABERLER YAYILMIŞ' DEDİLER"

Şeref Usta, yalan haberlerin sosyal medyada dolaştığını belirterek, “Bu tür yalan yanlış haberleri kimse aslı olmadan yaymasın. Bu durumlar aileyi daha çok kırıyor, incitiyor. Sabah buraya erken geldik. Nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Bizi aradılar ‘vefat etti diye haberler yayılmış' dediler. Onun için geldik. Biraz da aileyi düşünsünler. Bu yüzden yalan yanlış haberler yapmasınlar yani” diye konuştu.

(İHA)

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