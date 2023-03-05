Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Keremcem ve Merih Öztürk başrolde! İşte Başım Belada dizisinin konusu ve oyuncuları

Başım Belada dizisi bu akşam seyircilerle buluşacak. Uzun bir sürenin ardından ekranlara dönen Keremcem, öfke kontrolü olan polis memuru 'Azam' rolünü canlandıracak. Peki Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizide, Azam'ın yaşadığı trajik olaylar ekranlara gelecek. İşte Başım Belada dizisinin konusu ve oyuncuları...

BAŞIM BELADA KONUSU NEDİR?

Mahalleye yeni bir aile taşınır. Dışardan bakıldığında oldukça normal gözüken bu ailenin aslında büyük sırları vardır. Öfke kontrolü nedeniyle polislikten uzaklaştırılan Azam, yaşadığı trajik olayların yanı sıra bir maceranın içine girer.

BAŞIM BELADA OYUNCULARI KİMLER?

Keremcem - Azam

Merih Öztürk - Leyla

Kaan Taşaner - Çağdaş

Umut Oğuz - Pele

Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel

Yağmur Öztürk - Melike

Ali Çatalbaş - Tayfur

Zeynep Kumral - Narin

Ali İpin - Hikmet

Ferdi Kurtuldu - Timur



