Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Keremcem ve Merih Öztürk başrolde! İşte Başım Belada dizisinin konusu ve oyuncuları

Başım Belada dizisi bu akşam seyircilerle buluşacak. Uzun bir sürenin ardından ekranlara dönen Keremcem, öfke kontrolü olan polis memuru 'Azam' rolünü canlandıracak. Peki Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizide, Azam'ın yaşadığı trajik olaylar ekranlara gelecek. İşte Başım Belada dizisinin konusu ve oyuncuları...
Mahalleye yeni bir aile taşınır. Dışardan bakıldığında oldukça normal gözüken bu ailenin aslında büyük sırları vardır. Öfke kontrolü nedeniyle polislikten uzaklaştırılan Azam, yaşadığı trajik olayların yanı sıra bir maceranın içine girer.
Keremcem - Azam
Merih Öztürk - Leyla
Kaan Taşaner - Çağdaş
Umut Oğuz - Pele
Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel
Yağmur Öztürk - Melike
Ali Çatalbaş - Tayfur
Zeynep Kumral - Narin
Ali İpin - Hikmet
Ferdi Kurtuldu - Timur