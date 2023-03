Başım Belada dizisinin Leyla'sı Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında ve nereli? Meğer seneler önce...

Merih Öztürk Başım Belada dizisindeki Leyla rolüyle her pazar ekranlarda olacak. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim 2007 yılından beri ekran önünde yer alıyor. Peki Başım Belada dizisinin Leyla'sı Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

28 Aralık 1999 Düzce doğumlu Merih Öztürk 23 yaşındadır. Kocaeli Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi - Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi alan Öztürk reklam, sinema ve dizi projelerinde yer aldı.

2007'de Son Osmanlı Yandım Ali, 2008'de İki Aile, 2013'te Nerde O Yeminler, 2022-2023'te Balkan Ninnisi rolünde oynadı.

MERİH ÖZTÜRK BAKIN KİM ÇIKTI

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model’e katıldı ve yine finalist oldu. 17 yaşındayken Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018'de yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve 18 yaşında Türkiye 3.’sü oldu.