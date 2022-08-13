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Basit eş anlamlısı nedir? Basit kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

13.08.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller insanlar ile var olmaktadır. İnsanlığın yaşamı boyunca farklı medeniyetler ile etkileşimde olması ve ortak bir paydada buluşuyor olmaları dillerin de zaman içerisinde birbirlerinden beslenmeleri imkan doğurmuştur. Böylece diller zenginleşmiştir. Eş anlamlı kelimeler farklı yazılıp okunsalar dahi aynı anlamı taşmaktadırlar Basit kelimesi de eş anlamlı olma özelliğini taşımaktadır. Eş anlamlı olma özelliği taşıyan basit kelimesi eş anlamlısı nedir? Basit eş anlamlısı ile ilgili örnekler?

Basit kelimesi Türkçede hiçbir yapım eki alamayan ve başka bir sözcükle birleşmemiş bir kelime olarak bilinir. Bu da kelimenin oldukça yalın olmasını sağlar. Basit kelimesinin kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Basit kelimesinin kökenine bakacak olursak; Arapça bsṭ kökünden geldiğini görmekteyiz. Bsṭ Arapçada yayma, serme ve açma anlamlarında kullanılmaktadır.

Basit kelimesinin ilk olarak Kıssa-i Yusuf eserinde yer aldığı bilinmektedir. Eserden önce ise günlük yaşamda sıklıkla kullanılmıştır.

Basit Kelimesinin Eş Anlamı?

Tarihi çok eskilere ve günlük yaşamda oldukça fazla kullanılan basit kelimesi dilimizde ki önemli kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak birden fazla anlama geldiğini görürüz. Bunlar; yapılması ve anlaşılması kolay olan, gösterişsiz, her durumda rastlanılan, bir özelliği olmayan, sıradan gibi birçok anlamda kullanılmaktadır.

Kullanım alanı çok zengin olan basit kelimesi her daim karşımıza çıkabilmektedir. Basit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; bayağı, kolay, sıradan, yalın, sade, gösterişsiz gibi birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Basit kelimesinin eş anlamlıları da günlük kullanımda sıklıkla tercih edilmektedir.

Basit Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler?

Arapça kökenli olup bsṭ kökünden türetilerek dilimize kazandırılan basit kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Basit eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;

  • Uzun süren çalışmalar sonucunda bu denemeyi bayağı buldum.
  • Oyunu oynarken ayarlardan kolay olarak ayarladım.
  • Yeni yapılan evlerin geneli sade olarak dizayn ediliyor.
  • Benim odam çok yalın görünüyor, duvarlara tablo almalıyım
  • Yeni binalara baktığımda eski yapılara göre oldukça sıradan görünüyorlar.
  • Gösterişsiz bir evde oturmak onun hayaliydi.
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