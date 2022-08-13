Basit eş anlamlısı nedir? Basit kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Basit kelimesi Türkçede hiçbir yapım eki alamayan ve başka bir sözcükle birleşmemiş bir kelime olarak bilinir. Bu da kelimenin oldukça yalın olmasını sağlar. Basit kelimesinin kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Basit kelimesinin kökenine bakacak olursak; Arapça bsṭ kökünden geldiğini görmekteyiz. Bsṭ Arapçada yayma, serme ve açma anlamlarında kullanılmaktadır.

Basit kelimesinin ilk olarak Kıssa-i Yusuf eserinde yer aldığı bilinmektedir. Eserden önce ise günlük yaşamda sıklıkla kullanılmıştır.

Basit Kelimesinin Eş Anlamı?

Tarihi çok eskilere ve günlük yaşamda oldukça fazla kullanılan basit kelimesi dilimizde ki önemli kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak birden fazla anlama geldiğini görürüz. Bunlar; yapılması ve anlaşılması kolay olan, gösterişsiz, her durumda rastlanılan, bir özelliği olmayan, sıradan gibi birçok anlamda kullanılmaktadır.

Kullanım alanı çok zengin olan basit kelimesi her daim karşımıza çıkabilmektedir. Basit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; bayağı, kolay, sıradan, yalın, sade, gösterişsiz gibi birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Basit kelimesinin eş anlamlıları da günlük kullanımda sıklıkla tercih edilmektedir.

Basit Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler?

Arapça kökenli olup bsṭ kökünden türetilerek dilimize kazandırılan basit kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Basit eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;