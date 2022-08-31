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Çiftçi eş anlamlısı nedir? Çiftçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca birçok dille etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonucunda Türkçe daha zengin bir dil hâline gelmiştir. Türkçeyle etkileşime giren diller arasında Farsçada vardır. Çiftçi kelimesinin kökeni genellikle Türkçe sanılır. Fakat çiftçi kelimesi Farsçadan kökenlidir. Türkçeye uzun yıllar önce giren çiftçi kelimesinin birçok eş anlamlısı vardır. Peki, çiftçi kelimesinin eş anlamı nedir?

Çiftçi eş anlamlısı nedir? Çiftçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çiftçi kelimesi, "eş iki şeyin biri, çift koşulan öküz" anlamındaki "cuft" kelimesinden türemiştir. Türkçeye ilk olarak "bir çift öküzle sürülen arazi" anlamında girmiştir. Ancak anlamı zaman içinde değişmiştir. Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde "tarımla uğraşan kişi" anlamında kullanılmıştır.

Çiftçi kelimesinin anlamı nedir?

Çiftçi, Farsça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre çiftçi, toprağı ekerek para kazanan kişi anlamına gelir. Çiftçi kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Bizim köyün geçim kaynağı çiftçiliktir.
  • Çiftçilik onurlu bir meslektir.
  • Bu ülkede çiftçinin hakkı ödenmez.
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Çiftçi kelimesinin eş anlamlı kelimeleri nelerdir?

Çiftçi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir:

  • Rençper
  • Irgat

Rençper kelimesi de Farsça kökenlidir. Irgat kelimesi ise Yunanca kökenlidir. Eski zamanlarda Türkçe diline giren ırgat ve rençper kelimeleri de çiftçinin eş anlamlısı olmuşlardır. Ancak aynı cümle içinde çiftçi kelimesiyle birlikte ırgat ya da rençper kelimeleri kullanıldığında anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Anlatım bozukluğu olmaması için çiftçi ve eş anlamlıları aynı cümle içinde kullanılmamalıdır.

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Çiftçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Irgatlar bugün tarlada çok çalıştı.
  • Rençperler sayesinde ülkemiz ayakta duruyor.
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