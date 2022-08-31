Çiftçi eş anlamlısı nedir? Çiftçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çiftçi kelimesi, "eş iki şeyin biri, çift koşulan öküz" anlamındaki "cuft" kelimesinden türemiştir. Türkçeye ilk olarak "bir çift öküzle sürülen arazi" anlamında girmiştir. Ancak anlamı zaman içinde değişmiştir. Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde "tarımla uğraşan kişi" anlamında kullanılmıştır.

Çiftçi kelimesinin anlamı nedir?

Çiftçi, Farsça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre çiftçi, toprağı ekerek para kazanan kişi anlamına gelir. Çiftçi kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Bizim köyün geçim kaynağı çiftçiliktir.

Çiftçilik onurlu bir meslektir.

Bu ülkede çiftçinin hakkı ödenmez.

Çiftçi kelimesinin eş anlamlı kelimeleri nelerdir?

Çiftçi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir:

Rençper

Irgat

Rençper kelimesi de Farsça kökenlidir. Irgat kelimesi ise Yunanca kökenlidir. Eski zamanlarda Türkçe diline giren ırgat ve rençper kelimeleri de çiftçinin eş anlamlısı olmuşlardır. Ancak aynı cümle içinde çiftçi kelimesiyle birlikte ırgat ya da rençper kelimeleri kullanıldığında anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Anlatım bozukluğu olmaması için çiftçi ve eş anlamlıları aynı cümle içinde kullanılmamalıdır.

Çiftçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Irgatlar bugün tarlada çok çalıştı.

Rençperler sayesinde ülkemiz ayakta duruyor.



