Başkomiser Nevzat kim olacak?

Ahmet Ümit'in Karanlıkta Koşanlar, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Kavim, Sultan'ı Öldürmek, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi gibi romanlarının ve Çiçekçinin Ölümü, Tapınak Fahişeleri çizgi romanlarının baş karakteri olan 'Başkomiser Nevzat' Netflix'te dizi karakteri oluyor.

Ahmet Ümit, Netflix'in çekeceği dizide, Başkomiser Nevzat karakterini Çetin Tekindor ya da Uğur Yücel'in canlandırmasını istiyor.

Hazırlık aşamasında olan dizi için iki ünlü oyuncuya da teklif götürülecek.

Başkomiser Nevzat karakteri, Karanlıkta Koşanlar'ın televizyon uyarlamasında Uğur Yücel, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir'in sinema uyarlamasında ise Çetin Tekindor tarafından canlandırılmıştı.

