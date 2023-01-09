Başlamak zıt anlamlısı nedir? Başlamak zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca toplumlar arasında çeşitli açılardan etkilenme durumu söz konusu olmuştur. Toplumların dil, din ve kültürel açıdan ve çeşitli yönlerden birbirleri ile etkileşim hâlinde olurlar. Toplumlar arasında bu etkileşimler sebebi ile oluşan kelime alışverişleri tarih boyunca görülmüştür. Türkçe farklı kökenli kelimelerin yoğun bir şekilde yer aldığı bir dildir. Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli kelimeler de dilimizde bulunmaktadır. Başlamak kelimesi ise Türkçe kökenli bir sözcüktür. Başlamak sözcüğü TDK’ye göre farklı anlamlara gelmektedir. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Bir işe girişmek, harekete geçmek

Çalışır, işler, yürür duruma girmek

Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak

Görünmek

Etkisini göstermek

Başlamak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Başlamak kelimesi günlük konuşma ve yazışma dilinde yaygın olarak yer verilen bir kelimedir. Başlamak kelimesi Türkçe kökenli olup birden fazla anlama gelmektedir. Başlamak sözcüğünün karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde başlamak zıt anlamlısı olan sözcüğü kullanmamız gerekir. Başlamanın zıt anlamlısı olarak "bitirmek" kelimesi kullanılır.

Ancak başlamak ve bitirmek kelimeleri tam olarak birbirlerinin zıddı olmadığı için Türk Dil Kurumu bitirmek kelimesini başlamak zıt anlamlısı olarak belirtmemiştir. Bunun yanı sıra Türk Dil Kurumu başlamak kelimesinin zıt anlamı olarak da herhangi bir kelime belirtmemiştir.

Başlamanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Başlamak sözcüğünün karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde kelimenin zıt anlamı olan kelimeyi kullanırız. Başlamak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak bitirmek kelimesi kullanılsa da TDK başlamanın zıt anlamlısı olarak herhangi bir ifade belirtmemiştir. Bitirmek ve başlamak kelimeleriyle örnek cümle vermek gerekirse: