YEMEK

Başrolde yumurtanın olduğu birbirinden leziz 5 yumurtalı yemek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

Yaz demedim kış demedim yumurtayla beslendim! Ee ne yapayım ben de bu lezzete hayır diyemiyorum :) Şu tariflere bir göz atar mısın sayın okur? Eminim sen de okuduktan sonra koşa koşa mutfağın yolunu tutacaksın :)

Başrolde yumurtanın olduğu birbirinden leziz 5 yumurtalı yemek

1. Patatesli omlet böreği

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Ne ysem dokunuyor diyenler için hamursuz bir börek var karşınızda. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz, bu böreğin kilo aldırma derdi yok nasıl olsa! Tarifin detayları için tıklayın.

2. Ekmek üstü otlu omlet

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Hafta sonu kahvaltıları artık çok daha lezzetli çünkü ekmek üstü otlu omletiniz hazır! Afiyet olsun. Tarifin detayları için tıklayın.

3. Omlet waffle

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Waffle makinesinde omlet pişirebileceğinizi biliyor muydunuz? Tarifin detayları için tıklayın.

4. Tereyağlı yumurta kapama

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Kahvaltı sofralarının kraliçesi, sofradaki herkesin gözdesi... Haşlanmış yumurtayı bambaşka bir boyuta taşıyan Tereyağlı Yumurta Kapama tarifine bayılcaksınız. Tarifin detayları için tıklayınız.

5. Sosisli yumurta sandviç

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Sosisli ve yumurtalı muffin. Bu kahvaltının en güzel tarafı yumurta ekmeği! Tarifin detayları için tıklayınız.

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