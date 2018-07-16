Başrolde yumurtanın olduğu birbirinden leziz 5 yumurtalı yemek

Ne ysem dokunuyor diyenler için hamursuz bir börek var karşınızda. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz, bu böreğin kilo aldırma derdi yok nasıl olsa! Tarifin detayları için tıklayın.
Hafta sonu kahvaltıları artık çok daha lezzetli çünkü ekmek üstü otlu omletiniz hazır! Afiyet olsun. Tarifin detayları için tıklayın.
Waffle makinesinde omlet pişirebileceğinizi biliyor muydunuz? Tarifin detayları için tıklayın.
Kahvaltı sofralarının kraliçesi, sofradaki herkesin gözdesi... Haşlanmış yumurtayı bambaşka bir boyuta taşıyan Tereyağlı Yumurta Kapama tarifine bayılcaksınız. Tarifin detayları için tıklayınız.
Sosisli ve yumurtalı muffin. Bu kahvaltının en güzel tarafı yumurta ekmeği! Tarifin detayları için tıklayınız.
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