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  4. Başrollerinde Hülya Avşar ve Uğur Yücel'in yer aldığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filminin vizyon tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Başrollerinde Hülya Avşar ve Uğur Yücel'in yer aldığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filminin vizyon tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 15:40
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Uğur Yücel ile başrollerini paylaştığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmin 31 Ocak 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Başrollerinde Hülya Avşar ve Uğur Yücel'in yer aldığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filminin vizyon tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Ünye'den San Francisco'ya uzanan bir aşkı anlatan film, seyircilere özlenen duyguları ve çocukluklarını hatırlatmayı hedefliyor. Gerçek bir hikayeye dayanan filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender ve Jessica May yer alıyor.

AŞKIN DÜNKÜ ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU

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Arkadaşlığın gücünü aşkla buluşturarak beyazperdeye taşıyan film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'i ve hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle Arif'in yaşadığı pozitif değişimi işliyor.

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Uğur Yücel
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