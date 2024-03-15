Başrollerinde Miray Daner ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin final sezonun fragmanı paylaşıldı! Sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor

Netflix'in Türk yapımı dizisi Kuş Uçuşu'nun ilk iki sezonu geride kalırken 3. sezonun müjdesi verildi. Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından dizinin final sezonunun fragmanı paylaşıldı. Hayranlarını heyecanladıran fragmana, "Herkes konuştu, söz şimdi Lale Kıran’da. Kuş Uçuşu final sezonuyla 11 Nisan’da sadece Netflix’te" notu eklendi.
Herkes konuştu, söz şimdi Lale Kıran’da. #KuşUçuşu final sezonuyla 11 Nisan’da sadece Netflix’te. pic.twitter.com/3BbXMlqdyW— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 15, 2024