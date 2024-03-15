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    4. Başrollerinde Miray Daner ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin final sezonun fragmanı paylaşıldı! Sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor

    Başrollerinde Miray Daner ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin final sezonun fragmanı paylaşıldı! Sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 13:57
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    Başrollerinde Miray Daner ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Kuş Uçuşu' dizisinin 2. sezonu 14 Aralık'ta izleyiciyle buluşmuştu. İlk iki sezonu sosyal medyada büyük ses getiren dizinin 3. sezonuna dair fragman paylaşıldı. 3. sezonun final olacağının bilgisi paylaşılırken yayın tarihi de 11 Nisan 2024 olarak açıklandı.

    Netflix'in Türk yapımı dizisi Kuş Uçuşu'nun ilk iki sezonu geride kalırken 3. sezonun müjdesi verildi. Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından dizinin final sezonunun fragmanı paylaşıldı. Hayranlarını heyecanladıran fragmana, "Herkes konuştu, söz şimdi Lale Kıran’da. Kuş Uçuşu final sezonuyla 11 Nisan’da sadece Netflix’te" notu eklendi.


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    Birce Akalay Miray Daner Kuş Uçuşu dizisi
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