Başrollerini Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı “Her Şey Dahil” filminin fragmanı yayınlandı

Yerli komedi tutkunlarının merakla beklediği “Her Şey Dahil” filminin yönetmen koltuğunda Hakan Eser yer alırken senaryosu ise Şeyda Delibaşı ve Hakan Eser’in kaleminden çıktı. Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş bekar evinde geçinen üç kardeş Faruk, Ayhan ve Kasım’ın hikayesini anlatan film oyuncu kadrosu da beğeni topladı. Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin ve Kaan Yılmaz gibi isimler yerini aldı.

HER ŞEY DAHİL FİLMİNİN KONUSU

Dedelerinden kalan mirasla bakir bir Ege koyunun tapusunu almaya çok yaklaşan kardeşler, ödenmesi gereken son iki taksidi denkleştirmek için koyda bir tatil köyü açmaya karar verir. Kardeşler bu proje için seferber olurken, Faruk tesadüfen tanıştığı yazar Fulden’i de açılışa davet eder. Organik ve doğal bir tatilin hayalini kuran müşteriler koya geldiklerinde hiçbir şeyin vaat edildiği gibi olmadığını görünce ortalık fena karışır. Faruk ve Fulden arasında yaşananlar da tüm bu karmaşaya tuz biber ekecektir.



