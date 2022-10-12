Yerli komedi rüzgarı! Şarkısıyla gündem olan “Müjdemi İsterim” filminin afişi yayınlandı... Vizyon tarihi kesinleşti

Büyük bir merakla beklenen yerli komedi filmi Müjdemi İsterim’in vizyon tarihi için geri sayım başladı. Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in seslendirdiği ‘Sigarası Yaldızlı’ şarkısı ve klibi ile şimdiden büyük ilgi uyandıran ‘Müjdemi İsterim’in afişi de yayınlandı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu Olcay Onur Kaya’nın kaleme aldığı Müjdemi İsterim filmi 18 Kasım 2022 tarihinde sinema severlerle buluşacak.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU

‘Müjdemi İsterim’, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikayesini anlatacak.



