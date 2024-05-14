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    4. Başrollerini Melisa Şenolsun ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı 'Dünya Varmış' filminin çekimleri başladı

    Başrollerini Melisa Şenolsun ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı 'Dünya Varmış' filminin çekimleri başladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 15:31
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    Başrollerini Melisa Şenolsun ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı 'Dünya Varmış' filminin çekimleri Bodrum'da başladı. Sete çıkan "Dünya Varmış" filmi şimdiden hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

    Altın Portakal ödüllü yönetmen Ali Adnan Özgür'ün yönettiği 'Dünya Varmış' filminin çekimleri Bodrum'da başladı. Post-apokaliptik macera ve komedi unsurlarını bir araya getiren filminde Melisa Şenolsun ve Engin Altan Düzyatan'a Sarp Bozkurt eşlik ediyor. Filmin senaryosu ise Sarp Bozkurt ve Ali Adnan Özgür'ün kaleminden çıktı.

    DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU

    kapak

    Dünya Varmış, dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasından 24 saat öncesinde başlıyor. Kendilerine "Kadimler" adını veren, her şeyi önceden bilen gizli bir oluşum, dünyanın sonunu getirecek bir salgının öncesinde, sadece seçilmiş kişilerin yaşamlarını sürdürebilecekleri bir sığınak inşa eder. Bu sığınak otelde konaklayanlar, heyecan ve gizem dolu günler yaşa.

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