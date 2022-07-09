Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Cengiz Bozkurt’un paylaştığı “Kim Bu Aile?” filminin resmi fragmanı yayınlandı

Oyuncu kadrosundaki ünlü isimlerle dikkatleri üzerine çeken yerli komedi filmi “Kim Bu Aile” vizyon tarihine kısa bir süre varken fragmanıyla sinema seyircisinin görücüsüne çıktı. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Altan Erkekli, Fatih Al, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı "Kim Bu Aile?"nin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. Filmin senaryosu ise Ali Erkan Ersezer tarafından kaleme alındı.

KİM BU AİLE FİLMİNİN KONUSU

Film, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralarak burada istemeden çok başarılı olan Adem Haberdar ve bu operasyonda kendisine destek veren ailesinin eğlenceli ve heyecanlı öyküsünü anlatıyor.



