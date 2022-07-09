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2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar! İşte en çok izlenen filmler...

09.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi gölgesinde zor günler yaşayan sinema sektöründe yılın ilk yarısında en fazla izleyiciye ulaşan yapımlar belli oldu. Normalleşme süreci ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla beraber beyaz perde de hareketlendi. 2022’nin ilk yarısında, beyaz perdenin zirvesinde, 5 milyon 462 bin 64 kişi tarafından izlenen Bergen yer aldı.

2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar! İşte en çok izlenen filmler...

Medya takip ve raporlama kurumu Ajans Press, sinema sektörünü mercek altına aldı. Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ilk 26 hafta sonunda 22 milyon 792 bin 452 seyirci sinema salonlarını doldurdu. 13 milyon 338 bin 164 kişi yerli yapımları tercih ederken 9 milyon 454 bin 288 kişi ise yabancı filmleri tercih etti.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen yapım Bergen (5 milyon 462 bin 64) oldu. Şarkıcı Bergen’in hayatını konu olan yapım, sinema sektöründe rüzgarı arkasına aldı. İkinci sırada Kesişme-İyi ki Varsın Eren (2 milyon 320 bin 616) yer alırken, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (1 milyon 529 bin 404) üçüncü sırada yer buldu.

İlk üçü takip eden ve ilk on içerisinde yer alan yapımlar ise sırasıyla şu şekilde oldu: Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (1 milyon 156 bin 476), The Batman (1 milyon 81 bin 473), Spider-Man: No Way Home (961 bin 470), Sonic the Hedgehog 2 (682 bin 246), Dilberay (680 bin 670), Turning Red (503 bin 332) ve Uncharted (447 bin 171) oldu.

Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği incelemeye göre ise sinemanın medya karnesi belli oldu. 2022’nin ilk altı aylık diliminde sinemalar ile alakalı medyaya 217 bin 785 haber yansıdığı tespit edildi. En fazla haber çıkışı internet sitelerinde yer alırken, bu mecrayı yazılı basın ve televizyon kanalları takip etti. (AA)

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