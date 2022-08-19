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Başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un paylaştığı “Kurak Günler” filminden yeni klip geldi

19.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Tepenin Ardı", "Abluka", "Kız Kardeşler" ve "Alef" gibi yapımlarla tanınan yönetmen Emin Alper'in yeni filmi "Kurak Günler", dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapmıştı. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un üstlendiği film vizyona girmeden yeni bir klip paylaşıldı.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz gibi isimler yer alıyor. Kurak Günler'in Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

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Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre, tayinin çıktığı Balkaya kasabasında, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılmasının çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratmaktadır. Büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak bir projeyi hayata geçirmeye çalışan Selim Bey, yerel gazeteci Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat'ın kışkırtmalarına karşı temkinli olmaya çalışan Emre, yaklaşan yerel seçimlerde de taraf olmaktan kaçınır fakat, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Selahattin Paşalı
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