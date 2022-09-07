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  4. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin’in paylaştığı “Reflection (Akis)” filminin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin’in paylaştığı “Reflection (Akis)” filminin fragmanı yayınlandı

07.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya prömiyerini 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve festivalden "En İyi Yabancı Film" ödülüyle dönen "Akis" (Reflection) filminin fragmanı paylaşıldı. 23 Eylül 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen film İngilizce olarak çekilen bir Türk yapımı olma özelliğini taşıyor. Türk oyuncuların İngilizce konuştuğu filmin fragmanı altyazılı olarak yayınlandı.

Mehmet Kala’nın 2012 yılında kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan Savaşkurt’un uyarladığı, senaryosuna yine Kala’nın imza attığı Akis’te Selçuk Yöntem, Tarık Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor. Filminin vizyon tarihi ise 23 Eylül olarak açıklandı.

REFLECTION (AKİS) FİLMİNİN KONUSU

AFİŞ

İstanbul'un popüler bir bölgesinde oteli bulunan Ashu, özel konukları için son hazırlıkları yapmaktadır. Birbirinden tamamen farklı karakterde olan konukları otele yavaş yavaş giriş yapmaya başlarken her şey yolunda gözükür. Zihinsel engelli bir adam olan Sisto ve kız arkadaşı Domino, gezgin üniversite öğrencileri Peso ve Sandra, mutlu bir aile olan Mary, Steve ve kızları, genç çift Raven ve Shadow otele geldiklerinde rahat ve huzurlu bir akşam geçirmeyi planlar. Ancak Ashu'nun onlar için bambaşka bir planı vardır: bilge görünümlü bir adam olan Sodom'u konuklarla bir araya getirerek, misafirlerini hayatta seçimleriyle yüzleştirir ve onların gizli yaşamlarını gün yüzüne çıkarır.

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Selçuk Yöntem Tarık Emir Tekin
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