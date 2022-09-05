İngiliz Kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisi yeni sezona hazır! Prens William ve Kate Middleton’u canlandıracak isimler belli oldu

İngiliz Kraliyet ailesinin bilinmeyen yönlerini gösteren The Crown dizisi cesur sahneleriyle olduğu kadar saray entrikalarını anlattığı bölümleriyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Deadline'ın aktardığına göre yapımcılar, Prens William ve Kate Middleton’u canlandırmak için kapsamlı bir oyuncu seçme aşamasını tamamladı. Prens William'ı gençlikten genç yetişkinliğe geçerken canlandırması için iki farklı oyuncuyla yola devam etme kararı aldılar. Rufus Kampa, 15 yaşındaki Prens William rolünü üstlenirken; Ed McVey, prensin sonraki gençlik ve erken yetişkinlik yıllarını canlandıracak. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gençliğine ise Meg Bellamy hayat verecek.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ DETAYLI İŞLEYECEK

Dizinin yeni sezonu Prens William’ın 1997 yılında ölen annesi Galler Prensesi Diana’nın ölümünden sonra yaşadığı psikolojik zorluklardan söz edecek. Bu bölümlerde Rufus Kampa izleyicinin karşısına Prens William olarak çıkacak. Ardından ise Prens William rolünü Kampa'dan devralacak olan Ed McVey’in olduğu bölümlerde ise 2001'de İskoçya'nın Fife kentindeki St Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okurken nasıl tanıştıkları da dahil olmak üzere William ve Kate'in ilişkilerinin başlangıcını içerecek.



