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İngiliz Kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisi yeni sezona hazır! Prens William ve Kate Middleton’u canlandıracak isimler belli oldu

05.09.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisi 6. sezonuyla sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi yeni sezonunda Prens William ve Kate Middleton’un hayatına odaklanacak. Kraliyet ailesinin popüler isimleri Prens William ve Kate Middleton’u canlandıracak oyuncular belli oldu.

İngiliz Kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisi yeni sezona hazır! Prens William ve Kate Middleton’u canlandıracak isimler belli oldu

İngiliz Kraliyet ailesinin bilinmeyen yönlerini gösteren The Crown dizisi cesur sahneleriyle olduğu kadar saray entrikalarını anlattığı bölümleriyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Deadline'ın aktardığına göre yapımcılar, Prens William ve Kate Middleton’u canlandırmak için kapsamlı bir oyuncu seçme aşamasını tamamladı. Prens William'ı gençlikten genç yetişkinliğe geçerken canlandırması için iki farklı oyuncuyla yola devam etme kararı aldılar. Rufus Kampa, 15 yaşındaki Prens William rolünü üstlenirken; Ed McVey, prensin sonraki gençlik ve erken yetişkinlik yıllarını canlandıracak. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gençliğine ise Meg Bellamy hayat verecek.

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Dizinin yeni sezonu Prens William’ın 1997 yılında ölen annesi Galler Prensesi Diana’nın ölümünden sonra yaşadığı psikolojik zorluklardan söz edecek. Bu bölümlerde Rufus Kampa izleyicinin karşısına Prens William olarak çıkacak. Ardından ise Prens William rolünü Kampa'dan devralacak olan Ed McVey’in olduğu bölümlerde ise 2001'de İskoçya'nın Fife kentindeki St Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okurken nasıl tanıştıkları da dahil olmak üzere William ve Kate'in ilişkilerinin başlangıcını içerecek.

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Anahtar Kelimeler:
The Crown dizisi Prens William Kate Middleton
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