Başrolünde Belçim Bilgin'in yer aldığı 'Bağlantı Hatası' filminden ilk tanıtım yayınlandı

Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Ali Kobanbay’ın senaryosunu kaleme aldığı Bağlantı Hatası' filmi sosyal medya aracılığıyla zorbalığa uğrayan bir grup lise öğrencisinin dijital dünyanın karmaşık ve riskli yönleriyle yüzleşme hikâyesini konu alıyor. Başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Timur Acar'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ise Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin ve Utku Coşkun gibi genç yetenekler de yer alıyor.

“Bağlantı Hatası”, 28 Mart 2025 tarihinde Türkiye genelinde sinema salonlarında olacak.