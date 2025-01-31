Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti?' dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ne zaman yayınlanacak?

Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti?' dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ne zaman yayınlanacak?

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.01.2025 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Büyük bir merakla beklenen dizinin yayın tarihine ilişkin henüz bir bir bilgi paylaşılmadı. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezon fragmanı beğeni topladı.

Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti?' dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ne zaman yayınlanacak?

Senaryosunu Ece Yörenç'in kaleme aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezon tanıtımı Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı. Dizinin yayın tarihi ise şimdilik sadece 2025 yılı olarak açıklandı.

12

Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran'ın oturduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başrolünü Serenay Sarıkaya üstleniyor. Sarıkaya'ya Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Esra Ruşan, Meriç Aral ve Efe Tuncer'in eşlik ettiği dizinin ikinci sezonunda Fatih Artman da yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
68 şüpheliden 35’i çocuk… Türkiye’nin konuştuğu kabusun adı ortaya çıktı: ‘Panel’

68 şüpheliden 35’i çocuk… Türkiye’nin konuştuğu kabusun adı ortaya çıktı: ‘Panel’

İstanbul'dan Bursa'ya uzanan dehşet: Bütün ailesini katledip kaçtı!

İstanbul'dan Bursa'ya uzanan dehşet: Bütün ailesini katledip kaçtı!

Doktorları bile şaşırtan röntgen! Sonuçlarına inanamadı

Doktorları bile şaşırtan röntgen! Sonuçlarına inanamadı

İnsanların çöp kutusunu karıştırırken buldu! Değerini tam 71 bin TL....

İnsanların çöp kutusunu karıştırırken buldu! Değerini tam 71 bin TL....

Kara kutusu bulundu! Kazanın arkasındaki korkunç teorisini paylaştı

Kara kutusu bulundu! Kazanın arkasındaki korkunç teorisini paylaştı

'Cinsel taciz' suçuyla iki kadını daha mağdur!

'Cinsel taciz' suçuyla iki kadını daha mağdur!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.