Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti?' dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ne zaman yayınlanacak?

Senaryosunu Ece Yörenç'in kaleme aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezon tanıtımı Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşıldı. Dizinin yayın tarihi ise şimdilik sadece 2025 yılı olarak açıklandı.

Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran'ın oturduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başrolünü Serenay Sarıkaya üstleniyor. Sarıkaya'ya Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Esra Ruşan, Meriç Aral ve Efe Tuncer'in eşlik ettiği dizinin ikinci sezonunda Fatih Artman da yer alıyor.