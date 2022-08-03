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Batgirl filmi için beklenmedik karar! Çekimleri aylar öncesinde tamamlanmıştı ama...

03.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Warner Bros. çekimleri aylar öncesinde tamamlanan Batgirl filmini yayınlamama kararı aldı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği filme dair verilen karar sevenlerini üzdü. Çekimleri 90 milyon dolara mal olan filmin tüm gösterimlerinin iptal edildiği açıklandı.

Batgirl filmi için beklenmedik karar! Çekimleri aylar öncesinde tamamlanmıştı ama...

Warner Bros. yapım şirketinin hamlesi sinema sektöründe adeta şok etkisi yarattı. Geçtiğimiz aylarda HBO Max için çekilen ve sinema salonlarında gösterime girmesi planlanan filmin gösterime girmeyeceği açıklandı.

OLUMSUZ YORUM ALDI

Batgirl / Barbara Gordon karakterine Leslie Grace'in hayat verdiği filmde, Gotham Polis Komiseri James Gordon rolünde J.K. Simmons, filmin kötü karakteri olan Firefly rolünde Brendan Fraser rol aldı. Ayırca Michael Keaton, yıllar sonra yeniden Batman kostümüyle izleyici karşısına çıkacaktı. Çekimleri aylar önce tamamlanan filmin yönetmenliğini Adil El Arbi ve Bilall Fallah üstlenmişti.

NY Post’un haberine göre, filmin test gösterimi yapım şirketinden olumsuz yorum alınca stüdyo yapımın vizyona girmesi iptal edildi. Ancak Deadline'daki rapora göre gösterimler filmin iptalini getirecek kadar kötü sonuçlara yol açmadı. Warner Bros Discovery konuyla ilgili yayınlandığı bildiride, filmin iptal edilmesinin nedeni DC evreni ve HBO Max ile ilgili stratejinin değişmesi olarak açıklandı.

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