Komedi sevenleri beyaz perdeye çekecek! “Filme Gel” filminin çekimleri tam gaz devam ediyor

Yapımcılığını Okan Karacan'ın, yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği komedi filminde Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Metin Yıldırım, Orçun Kaptan, Metin Keçeci ve Deniz Hamzaoğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan yönetmen İhsan Taş, "Güzel bir ekip bir araya geldik, güzel bir film ortaya çıkacak. Okan bey ile yola çıktık ve tüm ekibimizi kurduk, hepimize hayırlı olsun." dedi.

Filmin başrollerinden oyuncu Erkan Petekkaya, absürt komedi oynamayı çok sevdiğini belirterek, "Çok keyifli bir rol oynuyorum 'Kadırgalı' diye bilinen enteresan bir mafya babası. Aktör olmak isteyen bir mafya babası." şeklinde konuştu.

Keyifle, zevk alarak oynadığını ve ekiple çok iyi uyum sağladıklarını dile getiren Petekkaya, "Bu tür işlerde eğer uyum sağlayamazsanız çamur gibi işler çıkabiliyor. Ben izledim çekilenlerin bir kısmını, çok güzel bir iş çıkacak." açıklamasını yaptı.

“İLK DEFA BİR KOMEDİ FİLMİNDE OYNUYORUM”

Tolga Güleç, ilk defa komedi filminde oynadığını, yapımda ünlü olmak isteyen bir figüranı canlandırdığını kaydetti. Filmin konusuna ve çekimlere değinen Güleç, "Hava çok sıcak, çalışma şartları zorluyor biraz ama hem tatil hem iş bir arada gidiyor, o açıdan mutluyuz. Setimizin olmadığı günlerde denize gidiyoruz. Her şey yolunda gidiyor." ifadesini kullandı.

Petekkaya ile "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinden 9 yıl sonra bu projede buluştuklarını anımsatan Güleç, "Onca yıldan sonra tekrar bir araya gelmek benim için de çok gurur verici bir şey. Böyle ustalarla beraber çalışmak Levent ağabeyler Erkan ağabeyler, hepimiz güzel bir ekip olduk, onun tadına varıyoruz." dedi.

İstanbul'dan uzaklaşmanın iyi hissettirdiğini fakat bir yandan da İstanbul'u özlediklerini anlatan Güleç, "Çanakkale'nin bende özel bir yeri vardı zaten. Öğrencilik yıllarımda İzmir'de okurken de çok sık gidip gelirdim, o yüzden az çok biliyorum ama şu an aradan seneler geçmiş, çok değişmiş." şeklinde konuştu.

Güleç, "Komedinin başka bir zorluğu var. Seyirciyi ağlatması daha kolay, seyirciyi güldürmek çok zor. Sen gülebiliyorsan seyircinin gülme ihtimali artıyor. O yüzden eğlenme kısmındayız. Yani disiplin artı eğlence, çok keyifli bir şey oluyor. Hem tatil hem iş derken, işin o boyutundayım ben şu anda, 'acaba becerebiliyor muyum'u geçtim, ne kadar keyif alabilirsek seyirci o kadar eğlenir kısmındayım." değerlendirmesini yaptı.

“KOMEDİDE EN ÖNEMLİ ŞEY EKİP RUHU”

Oyuncu Orçun Kaptan, çok keyifli bir film çıkacağına inandıklarını, sıcak hava dışında hiç bir sıkıntılarının olmadığını söyledi.

Kaptan, "Komedide en önemli şeyin ekip uyumu olduğunu biliyoruz. Burada da gerçekten bir uyum yakalandı. Biz zaten tanışıyorduk ekiple, paslaşa paslaşa gidiyoruz. Senaryonun dışında da yönetmenimizin izin verdiği ölçüde bir şeyler eklemeye, doğaçlamaya, köpürtmeye çalışıyoruz. Keyifli, güzel bir iş çıkıyor." şeklinde konuştu.

Filmde Muzo karakterini oynadığını ifade eden Kaptan, "Hiç kimsenin aklına gelmeyecek işleri denemiş ve doğal olarak da başarısız olmuş karakterimiz, başarısız yani. Üç arkadaşlar bunlar, Muzo, Necmi ve Çetin, mahalleden arkadaşlar artık kardeşten öte olmuşlar. Necmi'nin bir film çekelim fikriyle, zaten filmin adından da anlaşılacağı gibi 'Filme Gel' diyor. Film çekelim, hadi biz buradan yürüyelim diye başladıkları bir hikaye." bilgisini verdi.

“EĞLENCEĞİZ, SEYİRCİYİ DE EĞLENDİRECEĞİZ”

Oyuncu Levent Ülgen, "Bu tür işlerde önemli olan bir tek şey vardır, sen keyif alırsan seyirci de keyif alır. O yüzden biz keyif almaya bakacağız. Yapılacak tek şey bu. Eğleneceğiz, seyirciyi de eğlendireceğiz." dedi.

Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Ülgen, "Eğer gerçekten oyuncu olmak istiyorlarsa bunun yapılması gereken bazı mecburi adımları var, onları yapmak zorundalar. Yani kendini geliştirmek, çalışmak, mümkünse eğitimini almak zorunda. Yoksa ünlü olmak, meşhur olmak kolay bir iş değil. Genco Erkal 82 yaşını geçti, hala sahnede, hala oynuyor ve bu işi 60 yıldır yapıyor. Eğer bu işi yapacaksanız öyle yapmak zorundasınız. Dört günde meşhur oldum, beşinci gün bitti, ee ne oldu? Hiçbir yere geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Aslıhan Karalar, filmde 3 kafadarla yolu kesişen ve başına değişik işler gelen Seda karakterini oynadığını belirterek, "Böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Gerçekten buradaki herkes çok özel benim için." şeklinde konuştu.

Karalar, "Heyecanlıyım tabii ama öncesinde güzel bir hazırlık sürecim oldu. Vaktim vardı, oyuncu koçumla beraber çalıştık. O yüzden hazırım evet güzel geçiyor. Benim ilk komedi işim, bir hazırlık sürecim oldu öncesinde. Sette eğlenerek çektiğimiz için bunun seyirciye de yansıyacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

“SENARYOYU ÇOK SEVDİM”

Oyuncu Fırat Doğruloğlu ise ekiple birlikte bir enerji oluşturduklarını vurgulayarak, "Senaryoyu çok sevdim. Ama tabii ki performans da isteyen bir şey. Oyuncuların kendilerinden bir şey katması konusunda da özgürüz. Hocamız bizi bu konuda çok serbest bıraktı sağ olsun. Biz de çok güzel bir uyum yakaladık. Güzel gidiyor, komik olacak." ifadelerini kullandı.

Sıcaklar dolayısıyla çekimlerde biraz zorlandıklarını anlatan Doğruloğlu, "Dün bir minibüs sahnemiz vardı, yollardaydık hep. Biraz yorucu geçti ama çok güzel oldu. Bir de üç kafadarın hikayesi ya bu, yol filmi hikayesi. Eğlendik yani, güzel vakit geçirdik, o da bizim mutluluğumuz." dedi.

Filmin yapımcısı Okan Karacan ise geçmişte oyunculuk da yaptığını, "Filme Gel"in sinema film yapımcılığında ilk deneyimi olduğunu söyledi.

Oyuncuların istedikleri gibi bir set ortamı için en üst seviyede özen gösterdiğine işaret eden Karacan, Çanakkale'nin çok özel bir şehir olduğunu, çok keyifli ve güzel bir set ortamında çalıştıklarını dile getirdi.

Tüm oyunculara katkılarından dolayı teşekkür eden Karacan, "Bundan sonra daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. İhsan Hoca bu senaryoyu getirdiği zaman çok karşılaşmadığımız bir şeydi. Ben ona inandım, ona teslim ettim. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Dostluklarımın, arkadaşlıklarımın olduğu insanlarla bu organizasyonu yürütüyoruz. Bundan sonra da güzel işler yapacağız hep beraber." açıklamasını paylaştı.

“FİLME GEL” FİLMİNİN KONUSU

Çekimleri devam eden ve bu yıl vizyona girmesi planlanan filmde, üç kafadarın film çekmek için çıktıkları yolda başlarına gelenler anlatılıyor.

Setlerde figüranlık yapan ve en büyük hayali başrole yükselmek olan Çetin, yıllarca yurtdışında basit işler yapan fakat memleketine döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söyleyen Necmi ve ne iş bulsa yapan ama hiçbirinde dikiş tutturamayan Muzo'nun eğlenceli yolculuklarının konu alındığı yapımda, bu üç arkadaş ile düğünü terk ederek gizlice minibüse saklanan ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkan Seda'nın hikayesi beyazperdeye yansıyor. (AA)



