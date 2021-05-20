Efsanevi müzisyen Aretha Franklin’in hayatını konu alan ‘Respect' filminden yeni fragman çıktı

Büyük bir merak ve heyecanla beklenen Respect filmine ilişkin ilk detaylar paylaşıldı. Müzik ikonu Arethe Franklin’in hayatına odaklanan film, Franklin’in babasının kilisesinin korusunda şarkı söylediği çocukluklar zamanlarından, ikonik bir süperstar ve bir sivil haklar aktivistine dönüştüğü dönemlere bir yolculuk yapıyor.

Liesl Tommy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu "Respect"in senaryosunu Tracey Scott Wilson kaleme aldı. Respect'in oyuncu kadrosunda ise Oscar Ödülü sahibi Jennifer Hudson, Leroy McClain, Forest Whitaker, Tate Donovan, Marlon Wayans, Marc Maron ve Mary J. Blige gibi önemli oyuncular bulunuyor.

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle vizyon tarihinde gecikme yaşayan Respect filminin Türkiye’de 21 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.



