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Batı zıt anlamlısı nedir? Batının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.01.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde kelime sayısı çok fazladır. Dilimizde yer alan bu kelimeler farklı anlamlara gelebilir ve çok anlamlı kelimeler olabilir. Aynı kelime farklı anlamlara gelip çeşitli şekillerde cümle içinde kullanılabilir. Kelime ve anlam bilgisi yönünden çok geniş bir yapıya sahip olan dilimizde, eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler yaygın olarak kullanılır. Birbirlerinin tamamen zıt anlamını sağlayan kelimeler karşıt anlamlı sözcükler denir. Peki, batı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Batı zıt anlamlısı nedir? Batının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, tarih boyunca farklı toplumlarla olan etkileşim sayesinde birçok kelime alışverişine tanıklık etmiştir. Farklı kökenli birçok sözcük dilimize alıntılanmış, pek çok kelimeyi de başka dillere vermiştir. Farklı kökenli kelimelerin kullanımı açısından oldukça zengin bir dilimiz vardır. Toplumlar arasında gerçekleşen etkileşimler kültürel ve dil açısından etkileşimlere yol açar. Dilimizde Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli sözcükler de bulunur. Batı kelimesi ise Türkçe kökenli olan bir sözcüktür. Batı kelimesi dilimizde hem özel isim olarak hem de cins isim olarak kullanılan bir kelimedir ve bu bağlamda iki farklı şekilde ele alınır. Batı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • Güneşin battığı yönde olan ülkeler bölgesi, garp
  • Siyasal açıdan Avrupa ve Kuzey Amerika
  • Yeryüzünde olan başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, garp
  • Bulunulan yere göre güneşin battığı yön olan bölge, garp
  • Güneş’in 22 Mart’ta ve 23 Eylül’de battığı nokta
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Batı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimizde yer alan birçok kelimenin hem eş anlamlısı hem zıt anlamlısı bulunabilir. Bazı kelimeler için birden fazla eş anlamlı ve zıt anlamlı kelime de bulunabilir. Zıt anlamlı sözcükler tam anlamı ile birbirlerinin tersi olan anlamı ifade ederler. Bir kelimenin olumsuz hâli o kelimenin zıt anlamlısı demek değildir. Batı kelimesi dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Batı sözcüğünün karşıt anlamlısını ifade etmek istediğimizde batının zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanırız. Batı kelimesinin hem özel isim olarak hem de cins isim olarak iki karşıtı bulunur. Batı kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Doğu

Doğu kelimesi batının zıt anlamlısıdır ve doğu kelimesi de hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılır. Bu noktada hem özel isim olan Batı hem de cins isim olan batının zıt anlamlısı doğu kelimesidir.

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Batının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Batı sözcüğü ve batı zıt anlamlısı olan doğu kelimesi günlük yazılı ve sözlü konuşmada yaygın olarak kullandığımız kelimelerdir. Batı sözcüğünün zıt anlamlısı olan doğu sözcüğü ile kurabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Amcamların evi mahallenin doğu tarafında kalıyor.
  • Ülkemizin doğusu oldukça soğuk bir iklime sahiptir.
  • Gideceğimiz adres ülkenin doğusunda bulunuyor.
  • Doğu tarafında bulunan ülkeler daha şanssızmış gibi hissettiriyor.
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