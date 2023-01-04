Alçak zıt anlamlısı nedir? Alçak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede her kelimenin hem eş hem de zıt anlamlısı olabilir. Alçak kelimesi eş anlamlısı ve zıt anlamlısı olan kelimelere örnektir. Alçak sözcüğü hem mecaz anlamda hem de gerçek anlamda kullanılan bir sözcüktür. Alçak terim olarak herhangi bir yerin boyutunu ölçmek için kullanılır. Türkçe kökenli olan alçak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Yerden uzaklığı az olan

Aşağıda olan, yüksek olmayan

Kısa boy

Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan

Alçak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Alçak kelimesi hem mecazi hem de gerçek anlamında sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Kullanım alanına göre her iki anlamı da farklı cümleler içinde kullanılabilir. Alçak zıt anlamlısı olan kelime alçağın anlamının tam karşıt durumu ifade eden kelimedir. Zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içinde kullanılabilir. Alçağın zıt anlamlısı kelime:

Yüksek

Yüksek kelimesi alçağın "yerden uzaklığı az olan" anlamının karşıtıdır. Alçak kelimesinin bu anlamının tam tersi belirtilmek istendiği zaman alçak kelimesinin zıt anlamı olan yüksek kelimesi kullanılabilir.

Alçağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yüksekte olmayan, yere yakın olan anlamına gelen alçak sözcüğünün karşıtı, en alt ve en üst noktası arasındaki mesafe ortalamanın üstünde olan yüksek sözcüğüdür. Her iki kelimede cümle içinde anlamına uygun olacak şekilde tek başına ya da birlikte kullanılabilir. Alçak ve alçak zıt anlamlısı olan yüksek sözcükleri ile örnek cümleler: