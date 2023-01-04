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Alçak zıt anlamlısı nedir? Alçak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelime haznesi oldukça geniştir. Bu bağlamda kelimelerin eş anlamlıları, zıt anlamlıları olabilir ve kelimeler sesteş özellikler gösterebilir. Zıt anlamlı kelimeler iki kelime arasındaki anlam karşıtlığı bağını gösterir. Türkçede genellikle nitelik ve nicelik bildiren sözcüklerde zıt anlamlı karşılığı bulunduğu söylenebilir. Zıt anlamlıların ayrımı eş anlamlı kelimelere göre daha dardır. Bir uzaklık göstergesi olarak da kullanılan alçak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Alçak zıt anlamlısı nedir? Alçak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede her kelimenin hem eş hem de zıt anlamlısı olabilir. Alçak kelimesi eş anlamlısı ve zıt anlamlısı olan kelimelere örnektir. Alçak sözcüğü hem mecaz anlamda hem de gerçek anlamda kullanılan bir sözcüktür. Alçak terim olarak herhangi bir yerin boyutunu ölçmek için kullanılır. Türkçe kökenli olan alçak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Yerden uzaklığı az olan
  • Aşağıda olan, yüksek olmayan
  • Kısa boy
  • Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan
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Alçak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Alçak kelimesi hem mecazi hem de gerçek anlamında sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Kullanım alanına göre her iki anlamı da farklı cümleler içinde kullanılabilir. Alçak zıt anlamlısı olan kelime alçağın anlamının tam karşıt durumu ifade eden kelimedir. Zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içinde kullanılabilir. Alçağın zıt anlamlısı kelime:

  • Yüksek

Yüksek kelimesi alçağın "yerden uzaklığı az olan" anlamının karşıtıdır. Alçak kelimesinin bu anlamının tam tersi belirtilmek istendiği zaman alçak kelimesinin zıt anlamı olan yüksek kelimesi kullanılabilir.

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Alçağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yüksekte olmayan, yere yakın olan anlamına gelen alçak sözcüğünün karşıtı, en alt ve en üst noktası arasındaki mesafe ortalamanın üstünde olan yüksek sözcüğüdür. Her iki kelimede cümle içinde anlamına uygun olacak şekilde tek başına ya da birlikte kullanılabilir. Alçak ve alçak zıt anlamlısı olan yüksek sözcükleri ile örnek cümleler:

  • Her zaman alçaktaki masanın üzerine kitaplarını yerleştiriyor.
  • Alçakta duran sehpa biraz daha kullanışlı olabilir.
  • Boyuna en uygun alçak koltuğa oturdu.
  • Öğretmenin masası bizim masalarımıza göre daha yüksekteydi.
  • Masa olması gereken yerden daha yüksekte olmuş.
  • Yüksek yerden düşen çocuğun ne yazık ki bacağı kırılmış.
  • Apartmanda en yüksek yerdeki daireyi tutmuşlar.
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