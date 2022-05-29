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Batman'da kan donduran vahşet... Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı! Toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı

29.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da cuma gecesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Parkta yeğeni Abdulgani Demir'i (27) ve daha sonra eve giderek eşi Keziban Başak Demir'i (53) tabancayla öldüren Şeyhmus Demir (65), aynı mahallede bulunan taziye evi yakınında da yengesi Felek Demir'i (44) aynı tabancayla yaraladı. Olaydan sonra kaçan ve saklandığı tespit edilen Demir, toprağa gömdüğü tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları!

Batman'da kan donduran vahşet... Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı! Toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı

Dehşete düşüren olay, 27 Mayıs'ta Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Demir, mahallede bulunan Şerzan Parkı'nda belirlenemeyen bir nedenle yeğeni Abdulgani Demir'i tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra otomobille kaçan Şeyhmus Demir, oturdukları binaya giderek bahçede bulunan eşi Keziban Başak Demir'e tabancayla ateş etti. Keziban Başak Demir de olay yerinde hayatını kaybederken, geldiği otomobille kaçan Şeyhmus Demir, bu kez aynı mahallede bulunan taziye evinin yakınında yengesi Felek Demir'e ateş etti. Şeyhmus Demir, otomobille kaçarken, olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerlerinde hayatlarını kaybeden Keziban Başak Demir ve Abdulgani Demir'in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Felek Demir de ilk müdahalesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Şeyhmus Demir'in merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Oymataş köyünde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Şeyhmus Demir, gözaltına alındı. Demir'in olayda kullandığı ve toprağa gömdüğü tabanca da ele geçirildi. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keziban Başak Demir ve Abdulgani Demir'in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Olayda ağır yaralanan hastanenin yoğum bakımında tutulan Felek Demir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Batman
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