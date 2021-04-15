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Batman’daki Mor Kiryakus Manastırı turizme kazandırılıyor

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan 5. yüzyılda inşa edilen Mor Kiryakus Manastırında ikinci etap yenileme çalışmalarına başlandı.

Batman’daki Mor Kiryakus Manastırı turizme kazandırılıyor

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından 2018 yılı ekonomi altyapı çalışmaları kapsamında desteklenen restorasyon çalışmalarına ikinci etaba geçildi. Tamamlanmasıyla bölge turizmine önemli katkıları olacağı düşünülen Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan Mor Kiryakus Manastırı, tescilli yapılar arasında bulunuyor. Yaklaşık 2,5 dönüm alan üzerine inşa edilen Mor Kiryakus Manastırı, dehlizlerle yeraltına uzanan bir yeraltı katıyla birlikte 3 katlı yapıda, dıştan dikdörtgen planlı, içten de geniş iki kare planlı kapalı bir avlu ve bu avlunun etrafında kemerli payendelerin gerisinde odalar yer alıyor.

batman

Manastırda bulunan bir asa üzerine oturtulmuş bir meleğin yüzünü tasvir eden, çevresi çıngırak biçimindeki yuvarlak yelpaze ile yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki manastır çanı ve çok sayıda el yazması kitap ve İnciller ile manastıra ait değerli eserler, Midyat’taki Mor Gabriel Manastırına götürülerek koruma altına alındığı öğrenildi. Restorasyon çalışmalarının bitmesiyle eski görünümüne kavuşması beklenen manastırın, yurt dışı ve yurt içinden gelmesi beklenen turistlerin ziyaretine açılacağı ve bölgede yaşayan vatandaşların ekonomisine katkı sunması bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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