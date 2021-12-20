Batman filminin yönetmeni Matt Reeves’ten şaşırtan açıklama! “Kurt Cobain’e benzetmeye çalıştım”

4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen The Batman filminin yönetmeni, Bruce Wayne karakterinin efsane rock grubu Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’den etkilenerek oluşturduğunu söyledi. Filmin başrol oyuncusu Robert Pattinson da Reeves'in isteği doğrultusunda melonkolik müzisyenin duruşuyla uyumlu biçimde performansını ortaya koydu.

DAHA FARKLI BİR VERSİYON OLUŞTURDU

İkonik hale gelen Batman karakterine daha önceki yıllarda Michael Keaton, George Clooney, Ben Affleck, Christian Bale gibi oyuncular hayat vermişti. Ancak yeni Batman filmin yönetmeni serinin önceki yapımlarından farklı bir versiyon ortaya koymak istedi ve bunun için Kurt Cobain’den etkilendiği bir plan ortaya koydu.

Empire'a verdiği yeni röportajda Reeves filminde Batman karakterini kendi perspektifinden nasıl anlattığından bahsetti. Independent'in aktardığı habere göre, "Yazarken müzik dinlerim ve ilk perdeyi yazarken Nirvana'nın Something In The Way parçasını çaldım" diyen yönetmen, "İşte o zaman aklıma Bruce Wayne'i daha önce gördüğümüz playboy gibi resmetmek yerine büyük bir trajedi yaşayıp inzivaya çekilmiş başka biri gibi yapmak istedim. Bu yüzden Gus Van Sant'in Last Days belgeseliyle bu bağlantıyı kurmaya ve Kurt Cobain'in kurgusal versiyonunun bu tür çürüyen bir malikanede olduğu fikrini oluşturmaya başladım." dedi.



