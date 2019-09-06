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Batman usulü işkembe dolması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 06.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

Sakatat sevenler için enfes bir tarif hazırladık. Batman usulü hazırlanan işkembe dolması lezzetinin yanı sıra besleyici de. Yapımı zahmetli olsa da tadı buna değer. İşte işkembe dolmasının detayları...

Batman usulü işkembe dolması

Yöresel lezzetlerimizde bugün Batman usulü işkembe dolması var! Detayları için yazımızı okumaya devam edin:

MALZEMELER
Bir adet kuzu işkembesi
Bir adet kuzu bağırsak
Bir adet limon

İç malzemeler:
Bir kilo kuzu kuşbaşı
Yarım kilo pirinç
2 yemek kaşığı kuru nane
Tuz
Kırmızı biber
Karabiber

HAZIRLANIŞI

İşkembeler temizlenip iyice yıkanır. Bir tane limon suyuyla iyice karıştırılıp yarım saat dinlendirilir. Küçük parçalara ayrılıp kenarları dikilerek küçük kesecikler yapılır.

Kuşbaşı et küçük küçük sotelenir, yıkanır (pirinçle birlikte). Üstüne tuz, nane, yağ ve baharatları ilave edilir. Karıştırılır. Hazırlanan iç malzeme küçük keseciklere ve bağırsakların içine çok olmayacak şekilde doldurulup ağızları tekrar dikilerek kapatılır. Tencerenin içine konularak üstüne bol su, tuz ilavesiyle ağır ağır pişirilir.

Kaynak: Kültürportali.gov.tr

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yöresel yemekler İşkembe dolması batman yemekleri

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