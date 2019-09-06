Yöresel lezzetlerimizde bugün Batman usulü işkembe dolması var! Detayları için yazımızı okumaya devam edin:

MALZEMELER

Bir adet kuzu işkembesi

Bir adet kuzu bağırsak

Bir adet limon

İç malzemeler:

Bir kilo kuzu kuşbaşı

Yarım kilo pirinç

2 yemek kaşığı kuru nane

Tuz

Kırmızı biber

Karabiber

HAZIRLANIŞI

İşkembeler temizlenip iyice yıkanır. Bir tane limon suyuyla iyice karıştırılıp yarım saat dinlendirilir. Küçük parçalara ayrılıp kenarları dikilerek küçük kesecikler yapılır.

Kuşbaşı et küçük küçük sotelenir, yıkanır (pirinçle birlikte). Üstüne tuz, nane, yağ ve baharatları ilave edilir. Karıştırılır. Hazırlanan iç malzeme küçük keseciklere ve bağırsakların içine çok olmayacak şekilde doldurulup ağızları tekrar dikilerek kapatılır. Tencerenin içine konularak üstüne bol su, tuz ilavesiyle ağır ağır pişirilir.

Kaynak: Kültürportali.gov.tr

