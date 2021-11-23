Batuga nedir? Batuga isminin anlamı

Çabuk sinirlenen ve gücenen bir yapısı olan Batuga, sabırsız ve işkoliktir. Peki Batuga isminin anlamı nedir? İşte detaylar…

BATUGA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Batuga, Batu’dan gelir. Kahraman, gizli ve gizlenmiş anlamını taşır.

Batuga ismi, Arapça’da, ‘’باطوغا’’ şeklinde yazılır.

İSİMDEKİ HARFLERE GÖRE KARAKTER ANALİZİ

Hisleri çok kuvvetli olan Batuga, çabuk sinirlenir, çabuk gücenebilir. Çoğunlukla sabırsız ve işkolik olurlar. Merhametli ve yardımseverdirler. Kendi menfaatlerini de çok düşünmezler. Yolculukları bir yerde daha fazla kalmamayı, neşeyi, değişkenlikleri, uysallığı, iyiliği özelliklerinde barındırır.

Hayatı boyunca birçok yer görecektir. Hatta uzun zaman yabancı çevrelerde ya da yabancı ülkelerde de kalabilir. Sevgiye ve dostluklara çok önem verir. Bir sevgili ya da arkadaşlarının hatası onu çok sarsabilir.

Fakat, zeki olan bu tip sevdiği için bu hatayı görmemezlikten gelebilir ve kendisini kandırır. İyi niyetlidirler. Yaşamları boyunca birçok kez zarar görür ve üzülürler. Ancak bu olaylardan da ders almazlar. Sevgi ve dostluk nedeniyle çok acı çekebilir. Herkesin sevdiği, cana yakın, şirin, iyi biri olabilir.

BATUGA İLE UYUMLU/BENZEYEN İSİMLER

İlk 4 harfi (Batu) olan isimler:

Batu Batucem Batuğ Batuğhan Batuhan Batuk Batur Baturalp Baturay Baturgan Baturhan Batut

İlk 3 harfi (Bat) olan isimler:

Batak Batakçı Batar Batchelor Batçık Bater Bates Batga Batgi Batha Batı Batıbay Batıbey Batıboy Batıcan Batıgül Batıhan Batıkan Batım Batın Batır Batıray Batırhan Batışad Batih Batiha Batir Batire Batman Batmaz

İlk 2 harfi (Ba) olan isimler:

Bab Baba Babacan Babacıl Babaç Babadağ Babadağı Babadostu Babaeski Babafingo Babahanoğlu Babai Babaköş Babalı Babalıoğullu Baban Babaoğlu Babapilavı Babat Babayan Babayane Babayani Babayiğit Babbage Babbette Babbs Babcock Babıali Babil Babiloğlu

Son 3 harfi (uga) olan isimler:

Bucuga Buga Camuga Kuluga Yesuga

Son 2 harfi (ga) olan isimler:

Aktolga Albaga Alımga Alpertunga Anhaga Arga Aytunga Baga bagbaga Batga Boga Broga Bryga Bucuga Buga Camuga Cılımga Ciga Cyneburga Çanga Çoga Dalga Darga Dodurga Doga Eadburga Elga Elîga Ertunga Etga

BATUGA adını oluşturan B A T U G A harflerinin değerler toplamı 25:

B A T U G A

2 1 6 7 8 1

Bu değere bağlı olarak; aynı "Değer" ve aynı "Ay" doğumlular benzer özellik gösterirler.

Aynı değerlere sahip diğer isimler:

Abagael Abagale Abdallar Abdülali Abdülbais Abdülhabir Abdülhadi Abdülhaki Abîgale Acwel Adalet Adanur Adıgün Adilhan Adken Adviye Aekley Aelle Afgan Agola Ağçelik Ağlamış Ağrıman Ahunisa Akartürk Akbatur Akburçak Akfırat Akhanım Akınalp



