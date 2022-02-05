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Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? 5 Şubat Batuhan Karacakaya'nın doğum günü mü?

05.02.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da Ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya son dönemlerin popüler isimlerinden biri olmayı başardı. 5 Şubat doğumlu Batuhan Karacakaya doğum günüyle gündeme geldi. Peki Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncu Karacakaya, bir zamanlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteri ile akıllara kazındı. İşte Batuhan Karacakaya hakkında detaylar...

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? 5 Şubat Batuhan Karacakaya'nın doğum günü mü?

Survivor All Star 2022'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle oldukça konuşulan Batuhan Karacakaya aslen İstanbulludur. Aşk-ı Memnu dizisi ile çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya sonrasında farklı birkaç projede daha yer aldı. İşte Batuhan Karacakaya hakkında detaylar...

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? 5 Şubat Batuhan Karacakaya'nın doğum günü mü?

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 doğumlu Batuhan Karacakaya 24 yaşındadır. Aşk-ı Memnu'nun ardından Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde de yer aldı. Karacakaya eğitimini Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Instagram'da, 'karacakayaaa' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? 5 Şubat Batuhan Karacakaya'nın doğum günü mü?

BATUHAN KARACAKAYA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

  • 2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
  • 2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
  • 2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
  • 2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
  • 2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
  • 2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
  • 2011- Aşk Tesadüfleri Sever
  • 2010- Dersimiz Atatürk
  • 2010- Bekle Beni
  • 2012- Uzun Hikâye
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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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