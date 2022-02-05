Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? 5 Şubat Batuhan Karacakaya'nın doğum günü mü?

Survivor All Star 2022'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle oldukça konuşulan Batuhan Karacakaya aslen İstanbulludur. Aşk-ı Memnu dizisi ile çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya sonrasında farklı birkaç projede daha yer aldı. İşte Batuhan Karacakaya hakkında detaylar...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 doğumlu Batuhan Karacakaya 24 yaşındadır. Aşk-ı Memnu'nun ardından Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde de yer aldı. Karacakaya eğitimini Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Instagram'da, 'karacakayaaa' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

BATUHAN KARACAKAYA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?