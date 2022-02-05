Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? 5 Şubat Batuhan Karacakaya'nın doğum günü mü?

Survivor All Star 2022'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle oldukça konuşulan Batuhan Karacakaya aslen İstanbulludur. Aşk-ı Memnu dizisi ile çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan Batuhan Karacakaya sonrasında farklı birkaç projede daha yer aldı. İşte Batuhan Karacakaya hakkında detaylar...
5 Şubat 1997 doğumlu Batuhan Karacakaya 24 yaşındadır. Aşk-ı Memnu'nun ardından Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde de yer aldı. Karacakaya eğitimini Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Instagram'da, 'karacakayaaa' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.
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