Baturay Özdemir'den voleybolcu Zehra Güneş itirafı! "Asansörde onunla kalmak isterdim"

Mehmet Demirkol'un YouTube programının yeni bölüm konuğu Stand-up'larıyla bilinen komedyen Baturay Özdemir oldu. Özdemir, çocukken baba olmayı hayal ettiğini açıkladı ve "Şimdilerde baba olmayacağıma çok eminim" diyerek bir itirafta bulundu.
Özdemir, ayrıca Demirkol'un sorduğu "Kiminle asansörde kalmak istersin?" sorusuna da yanıt verdi.
Soru karşısında kahkahalar içinde kalan Özdemir'in, "Kiminle kalmak istemeyeceğimi biliyorum da..." diyerek söze başlaması dikkat çekti.
Ünlü komedyen, biraz düşünerek ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in adını verdi ve "Zehra Güneş ile kalmak isterdim" dedi.
Cevabının sebebini bu sporun içinde tatlı durması olarak açıklayan isim, "Mesela oryanteller böyle sert ifadelidir ya, dansın gereği. Çok sempatik bir sporcu olması çok ilgimi çekiyor." şeklinde sözlerini sürdürdü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum