Baturay Özdemir'den voleybolcu Zehra Güneş itirafı! "Asansörde onunla kalmak isterdim"

Mehmet Demirkol'un YouTube programının yeni bölüm konuğu Stand-up'larıyla bilinen komedyen Baturay Özdemir oldu. Özdemir, çocukken baba olmayı hayal ettiğini açıkladı ve "Şimdilerde baba olmayacağıma çok eminim" diyerek bir itirafta bulundu.

BATURAY ÖZDEMİR'DEN ŞAŞIRTAN ZEHRA GÜNEŞ İTİRAFI!

Özdemir, ayrıca Demirkol'un sorduğu "Kiminle asansörde kalmak istersin?" sorusuna da yanıt verdi.

Soru karşısında kahkahalar içinde kalan Özdemir'in, "Kiminle kalmak istemeyeceğimi biliyorum da..." diyerek söze başlaması dikkat çekti.

"ZEHRA GÜNEŞ İLE ASANSÖRDE KALMAK İSTERDİM"

Ünlü komedyen, biraz düşünerek ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in adını verdi ve "Zehra Güneş ile kalmak isterdim" dedi.

"ÇOK SEMPATİK BİR SPORCU OLMASI İLGİMİ ÇEKİYOR"

Cevabının sebebini bu sporun içinde tatlı durması olarak açıklayan isim, "Mesela oryanteller böyle sert ifadelidir ya, dansın gereği. Çok sempatik bir sporcu olması çok ilgimi çekiyor." şeklinde sözlerini sürdürdü.



