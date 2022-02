Bay Becerikli (Mister Maker), çocuklar için yapılan İngiliz yapımı eğlence belgeselidir. Bay Becerikli adlı İlk olarak 2008'de İngiltere'de yayımlanan ve 3 sezon süren Mister Maker (Bay Becerikli) belgeseliyle tanınan ünlü isim hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Phil Gallagher'ın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Peki Bay Becerikli kimdir? Bay Becerikli karakteri ile ünlenen Phil Gallagher kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Phil Gallagher öldü mü? Biz de Bay Becerikli olarak bilinen Phil Gallagher'ın hayatını ve programa ilişkin detayları sizler için derledik.

BAY BECERİKLİ KİMDİR?

Bay Becerikli ya da orijinal adıyla Mister Maker, 23 Şubat 2008'de yayınlanan bir eğlence belgeselidir. Çocuklara hitap eden program 3 sezon olarak toplamda 60 bölüm şeklinde yayınlanmıştır. Programda Bay Becerili karakterine Phil Gallagher hayat vermiştir. Programda çocuklar, Bay Becerikli'den yardım alır.

BAY BECERİKLİ KARAKTERİ İLE ÜNLENEN PHİL GALLAGHER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Phil Gallagher, 3 Mart 1977 yılında Birleşik Krallık Gillingham'da dünyaya geldi.

Phil Gallagher, Mister Maker'ın baş karakterini oynadıktan sonra tanınmıştır.

Phil Gallagher sunuculuk kariyerine BBC Radio Kent'te sunucu ve spor muhabiri olarak başlamıştır. Playhouse Disney'de oyuncu ve kuklacı olarak çalışan Gallagher, karakterlerin seslendirmesini de yapmıştır.

2003 ila 2005 yılları arasında GMTV'de Diggin' IT isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Gallagher, daha sonra birçok projede yer almıştr.

Genellikle pandomimlerde sahne alan Gallagher 2006 yılında Winchester'daki Theatre Royal'de Aladdin'de Wishee Washee olarak göründü. 007'de yine Winchester'daki Theatre Royal'de Jack and the Beanstalk'ta Jack'in erkek kardeşi olarak göründü.

2009'da Gallagher, Mister Maker'daki rolüyle BAFTA Çocuk Ödülleri'ne En İyi Sunucu olarak aday gösterildi.

Phil Gallagher'ın yer aldığı projeler:

2007–2009 Mister Maker

2007, 2010 Bear Behaving Badly

2008 Hotel Trubble

2009–2011 Grandpa in My Pocket

2009 CBeebies Jack & Jill

2010 CBeebies Aladdin

2010–2011 Mister Maker Comes to Town

2010 JollyWobbles

2011 CBeebies Stricly Cinderella

2012 CBeebies Jack And The Beanstalk

2013–2014 Mister Maker Around the World

2015–2016 Mister Maker's Arty Party

2016 Snow White and the Seven Dwarfs

2018 CBeebies Thumbelina

2019 CBeebies Hansel and Gretel

2020 Mister Maker At Home

PHİL GALLAGHER ÖLDÜ MÜ?

Bay Becerekli karakterini canlandıran Phil Gallagher'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada ünlü sunucunun yaşamını yitirdiği yönünde yapılan paylaşımlar dolaşsa da henüz konuya ilişkin remi bir açıklama yapılmadı. Phil Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...