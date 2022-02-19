Bay Becerikli (Mister Maker), çocuklar için yapılan İngiliz yapımı eğlence belgeselidir. Bay Becerikli adlı İlk olarak 2008'de İngiltere'de yayımlanan ve 3 sezon süren Mister Maker (Bay Becerikli) belgeseliyle tanınan ünlü isim hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Phil Gallagher'ın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Peki Bay Becerikli kimdir? Bay Becerikli karakteri ile ünlenen Phil Gallagher kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Phil Gallagher öldü mü? Biz de Bay Becerikli olarak bilinen Phil Gallagher'ın hayatını ve programa ilişkin detayları sizler için derledik.
Bay Becerikli ya da orijinal adıyla Mister Maker, 23 Şubat 2008'de yayınlanan bir eğlence belgeselidir. Çocuklara hitap eden program 3 sezon olarak toplamda 60 bölüm şeklinde yayınlanmıştır. Programda Bay Becerili karakterine Phil Gallagher hayat vermiştir. Programda çocuklar, Bay Becerikli'den yardım alır.
Phil Gallagher, 3 Mart 1977 yılında Birleşik Krallık Gillingham'da dünyaya geldi.
Phil Gallagher, Mister Maker'ın baş karakterini oynadıktan sonra tanınmıştır.
Phil Gallagher sunuculuk kariyerine BBC Radio Kent'te sunucu ve spor muhabiri olarak başlamıştır. Playhouse Disney'de oyuncu ve kuklacı olarak çalışan Gallagher, karakterlerin seslendirmesini de yapmıştır.
2003 ila 2005 yılları arasında GMTV'de Diggin' IT isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Gallagher, daha sonra birçok projede yer almıştr.
Genellikle pandomimlerde sahne alan Gallagher 2006 yılında Winchester'daki Theatre Royal'de Aladdin'de Wishee Washee olarak göründü. 007'de yine Winchester'daki Theatre Royal'de Jack and the Beanstalk'ta Jack'in erkek kardeşi olarak göründü.
2009'da Gallagher, Mister Maker'daki rolüyle BAFTA Çocuk Ödülleri'ne En İyi Sunucu olarak aday gösterildi.
Phil Gallagher'ın yer aldığı projeler:
2007–2009 Mister Maker
2007, 2010 Bear Behaving Badly
2008 Hotel Trubble
2009–2011 Grandpa in My Pocket
2009 CBeebies Jack & Jill
2010 CBeebies Aladdin
2010–2011 Mister Maker Comes to Town
2010 JollyWobbles
2011 CBeebies Stricly Cinderella
2012 CBeebies Jack And The Beanstalk
2013–2014 Mister Maker Around the World
2015–2016 Mister Maker's Arty Party
2016 Snow White and the Seven Dwarfs
2018 CBeebies Thumbelina
2019 CBeebies Hansel and Gretel
2020 Mister Maker At Home
Bay Becerekli karakterini canlandıran Phil Gallagher'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada ünlü sunucunun yaşamını yitirdiği yönünde yapılan paylaşımlar dolaşsa da henüz konuya ilişkin remi bir açıklama yapılmadı. Phil Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...
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