Bay Cam (Glass) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bruce Willis'in yer aldığı Bay Cam filmi bugün TV'de

Bay Cam (Glass) filminde Bruce Willis‘i David Dunne, Samuel L. Jackson’ı ise filme ismini veren Bay Glass rolüne can veriyor. Glass filminin çekimleri, M. Night Shyamalan’ın “dünyadaki en güzel şehir” olarak tanımladığı Philadelphia’da yapıldı. Şehir manzaralarına yer vermeyi seven yönetmen Glass filminde iç içe geçmiş hikayelerin yanı sıra geçmiş filmlere değinen görüntüler kullandı. İşte Bay Cam filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BAY CAM (GLASS) KONUSU NEDİR?

Güçlü karakter David Dunn, Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden en tehlikesi olan The Beast'in peşine düşer. Mr. Glass, bu olay sırasında hassas kemiklerini şeytani aklıyla birleştiriyor ve gölgesi de ortaya çıkmaya başlar. Glass'ın bildiği bazı önemli sırlar, iki karakter için de büyük önem kazanır. Üç adam, süper kahraman olduklarına inanan insanlar konusunda uzmanlaşmış bir psikiyatristten tedavi almak üzere aynı kliniğe yatarlar. Mr. Glass ve Crumb, bir araya geldiklerinde bir kaçış düzenlerler. Dunn ise firar eden bu ikilinin peşine düşer.

BAY CAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bay Cam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.

BAY CAM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Bay Cam Filmi oyuncuları arasında, James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy gibi başarılı isimler yer alıyor.

