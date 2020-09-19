Bay Yanlış 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Özgür'den Ezgi'ye evlilik teklifi! Bay Yanlış 12. son bölümde neler oldu?

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 12. bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 25 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 13. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Bay Yanlış'ın yeni bölümünde Özgür'ün Ezgi'ye yaptığı romantik evlilik teklifi damga vuracak.

BAY YANLIŞ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga’nın Ezgi’nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia’yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem’in de desteğiyle Ezgi’yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür’ün Ezgi’ye olan zaafından faydalanır.



Söz konusu Ezgi olunca, Tolga’nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır.

Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır.



Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

